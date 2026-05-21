کراچی؛ خاتون پراسرار طور پر گھر کے زیر زمین پانی کے ٹینک میں ڈوب کر جاں بحق

پولیس واقعے کی تحقیقات کرنے جاں بحق ہونے والی خاتون کے گھر پہنچ گئی تاہم گھر والے کچھ بھی بتانے سے گریز کر رہے ہیں

اسٹاف رپورٹر May 21, 2026
facebook whatsup
کراچی:

منگھو پیر سلطان آباد کی رہائشی خاتون پراسرار طور پر گھر کے زیر زمین پانی کے ٹینک میں ڈوب کر جاں بحق ہوگئی۔

تفصیلات کے مطابق منگھوپیر کے علاقے سلطان آباد تقویٰ مسجد کے قریب گھر کے زیر زمین پانی کے ٹینک میں پراسرار طور پر ڈوب کر ایک خاتون جاں بحق ہوگئی، جاں بحق ہونے والی خاتون کی لاش عباسی شہید اسپتال منتقل کی گئی۔

ترجمان کراچی پولیس کے مطابق جاں بحق والی خاتون کی شناخت 40 سالہ رومانہ زوجہ حق نواز کے نام سے کی گئی، ورثا موت کی تصدیق کے بعد لاش پولیس کارروائی کرائے بغیر اپنے ہمراہ لے گئے۔

پولیس واقعے کی تحقیقات کرنے جاں بحق ہونے والی خاتون کے گھر پہنچ گئی تاہم گھر والے کچھ بھی بتانے سے گریز کر رہے ہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

ہم مذاکرات چاہتے ہیں، اس فیصلے کو کمزوری نہ سمجھا جائے، قائد حزب اختلاف

Express News

کراچی میں 2 دکانداروں کو 25 لاکھ روپے بھتے کی پرچیاں موصول

Express News

وزیراعظم شہباز شریف 23 سے 26 مئی تک چین کا سرکاری دورہ کریں گے

Express News

شیرافضل کی وزیراعلیٰ کے پی کو ہٹانے کی آئینی درخواست ایک سازش ہے، بیرسٹر گوہر

Express News

خیبرپختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں، 48 گھنٹوں میں مزید 23 خوارج ہلاک

Express News

کراچی میں بس کی ٹکر سے لڑکی جاں بحق، رواں سال ٹریفک حادثات میں اب تک 390 شہری جاں بحق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو