سان ڈیاگو مسجد؛ حملہ کرنے والے نوجوانوں کے بارے میں چونکا دینے والے انکشافات

دونوں نوجوانوں کا رابطہ سوشل میڈیا پر ہوا تھا اور مسلم و یہود دشمنی پر مبنی مواد شیئر کیا کرتے تھے

ویب ڈیسک May 21, 2026
facebook whatsup
سان ڈیاگو مسجد کے سیکیورٹی گارڈ اور عملے کے دو ارکان نے اپنی جان قربان کرکے بچوں کو بچالیا

امریکی ریاست کیلی فورنیا کے شہر سان ڈیاگو کے اسلامک سینٹر پر ہونے والے ہولناک حملے کی تحقیقات کے دوران چونکا دینے والے انکشافات سامنے آئے ہیں۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق حملہ آور دونوں نوجوان آن لائن شدت پسندی کا شکار ہوئے تھے اور وہ یہودیوں اور مسلمانوں دونوں کی نسل کشی کے حامی تھے۔

دونوں ملزمان کا انٹرنیٹ پر ایک دوسرے سے رابطہ قائم ہوا تھا اور وہ سفید فاموں کی برتری، مسلم و یہود دشمنی، نسل پرستی اور آپس میں انتہا پسند نظریات اور مواد کا تبادلہ کرتے تھے۔

ایف بی آئی کے سان ڈیاگو میں تعینات مرکزی تفتیشی افسر مارک ریمیلی نے کہا کہ وہ اس بات میں فرق نہیں کرتے تھے کہ کس سے نفرت کرنی ہے۔

تفتیشی حکام کا مزید کہنا ہے کہ حملہ آوروں کی تحریروں اور منشور میں یہودیوں، مسلمانوں، سیاہ فام افراد، ایل جی بی ٹی کمیونٹی، خواتین اور سیاسی دائیں و بائیں بازو سب کے خلاف شدید نفرت پائی گئی۔

ایف بی آئی کے تفتیش کار نے بتایا کہ سوشل میڈیا پر ان نوجوانوں کی تحریروں میں جرمن آمر ایڈولف ہٹلر کی تعریف کی گئی اور ہولوکاسٹ سے بھی انکار کیا گیا تھا۔

پولیس افسر نے بتایا کہ 17 سالہ کین کلارک اور 18 سالہ کیلب وازکویز نے مسجد پر حملے سے پہلے ایک تفصیلی منشور تیار کیا تھا جس میں یہودیوں کو دنیا کا سب سے بڑا دشمن قرار دیتے ہوئے ان کے مکمل خاتمے کی بات کی گئی۔

حملہ آور “گریٹ ریپلیسمنٹ تھیوری” سے بھی متاثر تھے جس کے مطابق سفید فام افراد کو جان بوجھ کر مغربی دنیا میں اقلیت بنانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ ان کے نزدیک مسلمان بھی ایک جارح قوت تھے جنہیں ختم کرنا ضروری تھا۔

تفتیشی حکام نے بتایا کہ دونوں نوجوانوں نے حملے کی لائیو اسٹریمنگ کا بھی منصوبہ بنایا تھا اور اس مقصد کے لیے گو پرو طرز کے کیمرے استعمال کرنے والے تھے۔

حملے کے بعد پولیس نے مختلف مقامات سے کم از کم 30 بندوقیں، بڑی مقدار میں گولہ بارود اور ایک کراس بو برآمد کی۔

تحقیقات جاری ہیں کہ آیا حملہ آور مزید بڑے حملوں کی منصوبہ بندی بھی کر رہے تھے یا نہیں۔

یاد رہے کہ دونوں حملہ آور مسلح ہوکر اسلامک سینٹر سان ڈیاگو پہنچے تاہم سیکیورٹی گارڈ امین عبداللہ نے بھانپ لیا اور بروقت مزاحمت کرکے 200 سے زائد افراد کی جانب بچالی جن میں اسکول کے بچے بھی شامل ہیں۔

تاہم امین عبداللہ حملہ آروں سے مقابلے کرتے شہید ہوگئے ان کے علاوہ مسجد کے عملے کے دیگر 2 افراد بھی جاں بحق ہوگئے جب کہ حملہ آوروں نے بھی خود کو گولیاں مار کر اپنی زندگی کا خاتمہ کرلیا تھا۔

واضح رہے کہ سان ڈیاگو کی اس مسجد میں عربی زبان، قرآن اور اسلامی تعلیمات کی کلاسیں بھی دی جاتی ہیں اور یہ مقامی مسلم کمیونٹی کا اہم مرکز سمجھی جاتی ہے اور حملے کے وقت بڑی تعداد میں بچے موجود تھے۔

 

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کسی ملک کو آبنائے ہرمز میں ٹول ٹیکس لینے نہیں دیں گے؛ صدر ٹرمپ

Express News

ایران کا افزودہ یورینیئم کس ملک کے پاس جائے گا؟ سپریم لیڈر کا پالیسی بیان سامنے آگیا

Express News

بھارت میں ’کاکروچ جنتا پارٹی‘ کو بڑا دھچکا، وائرل تحریک کا ایکس اکاؤنٹ بند

Express News

ایران کا افزودہ یورینیئم، امریکا کیلیے پریشانی؛ پوٹن نے چینی صدر کو راز کی بات بتادی

Express News

تائیوانی صدر سے ملاقات کی خواہش؛ چین سے واپسی پر ٹرمپ نے نیا پینڈورا باکس کھول دیا

Express News

سان ڈیاگو مسجد؛ حملہ کرنے والے نوجوانوں کے بارے میں چونکا دینے والے انکشافات

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو