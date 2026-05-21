ایران کا افزودہ یورینیئم، امریکا کیلیے پریشانی؛ پوٹن نے چینی صدر کو راز کی بات بتادی

روس ایسا صرف اس لیے کرنا چاہتا ہے تاکہ ایران، امریکا اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی کم کی جا سکے، پوٹن

ویب ڈیسک May 21, 2026
facebook whatsup
ایران کے افزودہ یورینیئم ذخائر پر امریکا اور اسرائیل متعدد بار تشویش کا اظہار کرچکے ہیں

روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے چینی صدر شی جنپنگ کے ساتھ بیجنگ میں ہونے والی ملاقات میں ایران کی صورتحال، جوہری تنازع اور خطے میں جاری کشیدگی پر تفصیلی بات چیت کی۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق روسی سرکاری دفتر کریملن سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر پوٹن نے شی جنپنگ کو ایک بار پھر یہ تجویز دی کہ روس ایران کے افزودہ یورینیم کو اپنی سرزمین پر منتقل کر کے محفوظ رکھنے کے لیے تیار ہیں۔

بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ روس ایسا صرف اس لیے کرنا چاہتا ہے تاکہ ایران، امریکا اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی کم کی جا سکے اور خطے میں امن و استحکام ہو۔ 

قبل ازیں صدر پوٹن نے کہا تھا کہ ابتدائی طور پر تمام فریق اس فارمولے پر متفق تھے تاہم بعد میں امریکا نے مؤقف سخت کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ یورینیم روس کے بجائے امریکی نگرانی میں منتقل کیا جائے جس کے بعد ایران نے بھی اپنا مؤقف تبدیل کر لیا۔ 

کریملن کے ترجمان نے بتایا کہ ایران کے افزودہ یورینیم کو روس منتقل کرنے کا معاملہ کافی عرصے سے زیرِ بحث ہے اور روس بارہا اس پر اپنی خدمات پیش کر چکا ہے۔

روسی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ ماضی میں بھی 2015 کے جوہری معاہدے کے دوران ایران سے افزودہ یورینیم منتقل کرچکے ہیں اور اب بھی اسی تجربے کو دہرانے کے لیے تیار ہیں۔

خیال رہے کہ امریکا اور اسرائیل کا مؤقف ہے کہ ایران کے پاس موجود 60 فیصد تک افزودہ یورینیم مستقبل میں جوہری ہتھیار بنانے کے خدشات کو بڑھاتا ہے اس لیے کسی بھی امن معاہدے میں اس ذخیرے کو ایران سے باہر منتقل کرنا ضروری ہوگا۔

دوسری جانب ایران کا کہنا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام پُرامن مقاصد، طبی تحقیق اور توانائی کی ضروریات کے لیے ہے اور یورینیم ملک سے باہر بھیجنا قومی سلامتی کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ 

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کسی ملک کو آبنائے ہرمز میں ٹول ٹیکس لینے نہیں دیں گے؛ صدر ٹرمپ

Express News

ایران کا افزودہ یورینیئم کس ملک کے پاس جائے گا؟ سپریم لیڈر کا پالیسی بیان سامنے آگیا

Express News

بھارت میں ’کاکروچ جنتا پارٹی‘ کو بڑا دھچکا، وائرل تحریک کا ایکس اکاؤنٹ بند

Express News

ایران کا افزودہ یورینیئم، امریکا کیلیے پریشانی؛ پوٹن نے چینی صدر کو راز کی بات بتادی

Express News

تائیوانی صدر سے ملاقات کی خواہش؛ چین سے واپسی پر ٹرمپ نے نیا پینڈورا باکس کھول دیا

Express News

سان ڈیاگو مسجد؛ حملہ کرنے والے نوجوانوں کے بارے میں چونکا دینے والے انکشافات

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو