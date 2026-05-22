پی ٹی آئی رہنما اور رکن اسمبلی کے گھر پر چھاپا، فوٹیج سامنے آ گئی

پولیس اور سول کپڑوں میں ملبوس افراد نے آزاد کشمیر کے رکن اسمبلی غلام محی الدین دیوان کے گھر چھاپا مارا

سید مشرف شاہ May 22, 2026
facebook whatsup

پی ٹی آئی رہنما اور رکن اسمبلی  کے گھر پر چھاپے کی فوٹیج سامنے آ گئی۔

ذرائع کے مطابق پولیس اور سول کپڑوں میں ملبوس افراد نے آزاد کشمیر کے رکن اسمبلی غلام محی الدین دیوان کے گھر چھاپا مارا، جس کی ویڈیو بھی سامنے آگئی ہے۔

غلام محی الدین دیوان تحریک انصاف کے رہنما اور لاہور تنظیم کے عہدیدار بھی ہیں۔

سی سی ٹی وی فوٹیج میں مسلح اہلکاروں کو گیٹ پھلانگتے اور گھر میں داخل ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پولیس اور سول کپڑوں میں ملبوس افراد نے گزشتہ رات چھاپا مارا۔

چھاپے کے دوران غلام محی الدین دیوان کو حراست میں لے لیا گیا۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

ہم مذاکرات چاہتے ہیں، اس فیصلے کو کمزوری نہ سمجھا جائے، قائد حزب اختلاف

Express News

کراچی میں 2 دکانداروں کو 25 لاکھ روپے بھتے کی پرچیاں موصول

Express News

وزیراعظم شہباز شریف 23 سے 26 مئی تک چین کا سرکاری دورہ کریں گے

Express News

شیرافضل کی وزیراعلیٰ کے پی کو ہٹانے کی آئینی درخواست ایک سازش ہے، بیرسٹر گوہر

Express News

خیبرپختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں، 48 گھنٹوں میں مزید 23 خوارج ہلاک

Express News

کراچی میں بس کی ٹکر سے لڑکی جاں بحق، رواں سال ٹریفک حادثات میں اب تک 390 شہری جاں بحق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو