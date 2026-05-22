آئی پی ایل: کھلاڑیوں کی مسلسل مشکوک حرکات نے لیگ کی ساکھ پر سوالیہ نشان لگادیا

فکسنگ الزامات کی زد میں رہنے والی انڈین پریمیئر لیگ میں کھلاڑیوں کی مسلسل مشکوک حرکات نے لیگ کی ساکھ پر سوالیہ نشان لگادیا۔
تازہ واقعے میں ممبئی انڈینز اور کوکلتہ نائٹ رائیڈرز کے درمیان میچ میں فیلڈرز کی مشکوک حرکت نے اسٹیڈیم میں موجود شائقین کو حیرت میں مبتلا کردیا۔
دسویں اوور میں ممبئی انڈینز کے کپتان ہاردک پانڈیا کی گیند پر رومن پاول نے بڑی ہٹ لگانے کی کوشش کی تو گیند ٹاپ ایج لگ کر ہوا میں بلند ہوگئی۔
ڈیپ فائن لیگ اور ڈیپ اسکوائر لیگ پر موجود فیلڈرز کیچ پکڑنے کے لیے دوڑے تاہم دونوں ہی گیند کے قریب پہنچ کر رک گئے اور کیچ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔
واضح رہے کہ آئی پی ایل میں کھلاڑیوں کی جان بوجھ کر کیچ چھوڑنے کی یہ پہلی حرکت نہیں ہے۔
اس سے قبل رواں ایڈیشن میں ہی سن رائزرز حیدرآباد اور پنجاب کنگز کے درمیان کھیلے گئے میچ میں تین انتہائی آسان کیچز ڈراپ کیے گئے تھے۔
پنجاب کنگز کے خلاف میچ میں دہلی کیپیٹلز کے کپتان اکشر پٹیل نے بھی انتہائی آسان کیچ جان بوجھ کر چھوڑ دیا تھا۔
دوسری جانب ڈریسنگ روم میں الیکٹرک سگریٹ پینے، موبائل استعمال کرنے سے لے کر کالے جادو تک کے معاملات سامنے آتے رہے ہیں۔