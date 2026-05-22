پاک آسٹریلیا ون ڈے سیریز کے ٹکٹس کب اور کہاں سے حاصل کرسکتے ہیں؟

اسپورٹس ڈیسک May 22, 2026
پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ون ڈے سیریز کے ٹکٹس کی فروخت کا آغاز آج ہوگا۔

پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کے مطابق ٹکٹس کی آن لائن اور فزیکل فروخت دوپہر 3 بجے شروع ہوگی۔

شائقین آن لائن ٹکٹس پی سی بی کی ویب سائٹ سے خرید سکیں گے جبکہ فزیکل ٹکٹس ٹی سی ایس کے مخصوص متعین کردہ سینٹرز پر دستیاب ہوں گے۔

تینوں میچز کے لیے سب سے سستا ٹکٹ جنرل انکلوژر کا ہوگا جو 200 روپے میں دستیاب ہوگا۔

فرسٹ کلاس انکلوژر کا ٹکٹ 300 روپے، پریمیئم ٹکٹ 400 روپے، وی آئی پی 500 روپے جبکہ وی آئی پی نیو پویلین اور وی آئی پی گیلری کا ٹکٹ 1500 روپے میں دستیاب ہوگا۔

واضح رہے کہ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تین ون ڈے انٹرنیشنل میچز کی سیریز 30 مئی سے 4 جون تک راولپنڈی اور لاہور میں کھیلی جائے گی۔
