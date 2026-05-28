کراچی، اختر کالونی کے قریب خوفناک ٹریفک حادثہ، ٹینکر سمیت کئی گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں

اسٹاف رپورٹر May 28, 2026
کراچی:

شہر قائد میں اختر کالونی کے قریب پیش آنے والے ٹریفک حادثے میں ٹینکر اور متعدد کاریں آپس میں ٹکرا گئیں تاہم خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔

عینی شاہدین کے مطابق حادثہ اچانک پیش آیا جس کے نتیجے میں سڑک پر ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہوگئی۔ حادثے میں شامل گاڑیوں کو نقصان پہنچا جبکہ شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔

اطلاعات کے مطابق تصادم میں ایک ٹینکر اور کئی کاریں شامل تھیں۔ واقعے کے بعد ٹریفک پولیس اور علاقہ پولیس موقع پر پہنچ گئی تاہم ابتدائی طور پر حادثے کی وجوہات معلوم نہیں ہوسکیں۔

پولیس حکام کا کہنا ہے کہ حادثہ کس طرح پیش آیا اس حوالے سے تحقیقات جاری ہیں جبکہ شواہد اور عینی شاہدین کے بیانات کی مدد سے واقعے کی تفصیلات جمع کی جارہی ہیں۔

حادثے کے باعث علاقے میں ٹریفک کی روانی کچھ دیر متاثر رہی بعد ازاں گاڑیوں کو ہٹا کر سڑک کو کلیئر کردیا گیا۔
