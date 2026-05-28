لانڈھی میں پراسرار طور پر زہریلی چیز کھانے سے نوجوان جاں بحق

متوفی کی لاش کو قانونی کارروائی کیلیے اسپتال منتقل کر دیا گیا،

اسٹاف رپورٹر May 28, 2026
facebook whatsup
کراچی:

لانڈھی کے علاقے اولڈ مظفر آباد میں گھر کے اندر پراسرار طور پر زہریلی چیز کھانے سے ایک نوجوان جاں بحق ہوگیا۔

چھیپا حکام کے مطابق واقعے کی اطلاع ملتے ہی امدادی ٹیم موقع پر پہنچی اور نوجوان کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا تاہم وہ جانبر نہ ہوسکا۔

ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ جاں بحق ہونے والے شخص کی لاش کو قانونی کارروائی کیلئے جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر منتقل کردیا گیا جہاں اس کی شناخت 25 سالہ آصف کے نام سے ہوئی۔

پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کردی ہیں جبکہ موت کی اصل وجہ جاننے کیلئے ضروری شواہد اکٹھے کیے جارہے ہیں۔ ابتدائی طور پر واقعے کو پراسرار قرار دیا جارہا ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

امریکا سے عید منانے کراچی آنے والا شخص پراسرار طور پر لاپتا، اغوا کا مقدمہ درج

Express News

لانڈھی میں پراسرار طور پر زہریلی چیز کھانے سے نوجوان جاں بحق

Express News

کراچی، اختر کالونی کے قریب خوفناک ٹریفک حادثہ، ٹینکر سمیت کئی گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں

Express News

کراچی میں فائرنگ کے دو واقعات، 10 سالہ بچی سمیت 2 افراد زخمی

Express News

کراچی، مختلف حادثات میں خاتون سمیت دو افراد جاں بحق

Express News

کراچی، کورنگی میں فائرنگ کا واقعہ، ایک شخص زخمی، اسپتال منتقل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو