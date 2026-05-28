لانڈھی میں پراسرار طور پر زہریلی چیز کھانے سے نوجوان جاں بحق

کراچی:
لانڈھی کے علاقے اولڈ مظفر آباد میں گھر کے اندر پراسرار طور پر زہریلی چیز کھانے سے ایک نوجوان جاں بحق ہوگیا۔
چھیپا حکام کے مطابق واقعے کی اطلاع ملتے ہی امدادی ٹیم موقع پر پہنچی اور نوجوان کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا تاہم وہ جانبر نہ ہوسکا۔
ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ جاں بحق ہونے والے شخص کی لاش کو قانونی کارروائی کیلئے جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر منتقل کردیا گیا جہاں اس کی شناخت 25 سالہ آصف کے نام سے ہوئی۔
پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کردی ہیں جبکہ موت کی اصل وجہ جاننے کیلئے ضروری شواہد اکٹھے کیے جارہے ہیں۔ ابتدائی طور پر واقعے کو پراسرار قرار دیا جارہا ہے۔