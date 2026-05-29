فیفا ورلڈکپ: میسی مسلسل چھٹے ورلڈکپ میں ارجنٹینا کی نمائندگی کیلیے تیار

میسی نے 2022 کے قطر ورلڈکپ میں ارجنٹینا کو فرانس کے خلاف سنسنی خیز فائنل میں کامیابی دلوائی تھی

اسپورٹس ڈیسک May 29, 2026
facebook whatsup

دفاعی چیمپئن ارجنٹینا نے فیفا ورلڈکپ کے لیے اسکواڈ کا اعلان کردیا۔

تفصیلات کے مطابق کے سپر اسٹار لیونل میسی کو 2026 ورلڈ کپ کے لیے ارجنٹینا کے 26 رکنی اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا ہے۔

میسی اس ٹورنامنٹ میں بطور کپتان ٹیم کی قیادت کریں گے اور یہ ان کے کیریئر کا چھٹا ورلڈ کپ ہوگا۔

39 سالہ میسی نے 2022 کے قطر ورلڈ کپ میں ارجنٹینا کو فرانس کے خلاف سنسنی خیز فائنل میں کامیابی دلا کر تیسرا عالمی ٹائٹل جتوایا تھا۔

اب وہ پرتگال کے کرسٹیانو رونالڈو کے ساتھ ان چند کھلاڑیوں میں شامل ہو جائیں گے جو چھ مرتبہ ورلڈ کپ کھیلنے کا اعزاز حاصل کریں گے۔

ارجنٹینا کے کوچ لیونل اسکیلونی نے تجربہ کار اور نوجوان کھلاڑیوں کا متوازن اسکواڈ منتخب کیا ہے۔

ایمیلیانو مارٹینیز، لیسانڈرو مارٹینیز، کرسٹیان رومیرو، الیکسس میک الیسٹر اور اینزو فرنینڈیز بھی ٹیم کا حصہ ہیں۔

میسی اب تک ارجنٹینا کے لیے 198 میچز کھیل چکے ہیں اور اگر وہ ہونڈوراس اور آئس لینڈ کے خلاف آئندہ دوستانہ میچز میں شرکت کرتے ہیں تو 200 انٹرنیشنل میچز مکمل کر لیں گے۔

واضح رہے کہ ارجنٹینا گروپ جے میں شامل ہے اور اپنے ورلڈ کپ سفر کا آغاز الجزائر کے خلاف کرے گا جبکہ دیگر میچز آسٹریا اور اردن کے خلاف ہوں گے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

پاکستان کیخلاف میچ سے قبل آسٹریلوی کپتان کا اہم بیان

Express News

ٹیم کی ہار میں کس کا کردار ہوتا ہے؟ شاہین شاہ آفریدی نے بتا دیا

Express News

آسٹریلیا کیخلاف سیریز میں پاکستان اپنا 1000 واں ون ڈے کھیلے گا

Express News

پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا ون ڈے کل کھیلا جائے گا

Express News

فرنچ اوپن: شدید گرمی نے کھلاڑیوں کیلیے نئی مشکلات پیدا کردیں

Express News

ڈائمنڈ جوبلی انٹرنیشنل فٹبال ٹورنامنٹ، 23 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو