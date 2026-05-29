683 ارب روپے کا ٹیکس شارٹ فال، ایف بی آر نے اہم فیصلہ کرلیا

ایف بی آر کے تمام متعلقہ دفاتر ہفتہ اور اتوار کو کھلے رہیں گے، ترجمان

ارشاد انصاری May 29, 2026
facebook whatsup

فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) نے 683 ارب روپے شارٹ فال کے بعد ٹیکس ہدف پورا کرنے کیلیے دفاتر ہفتہ اور اتوار کو کھلے رکھنے کا اعلان کردیا ہے۔

ایف بی آر کے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق ایف بی آر کے تمام متعلقہ دفاتر ہفتہ اور اتوار کو کھلے رہیں گے، تمام ایل ٹی اوز، ایم ٹی اوز، سی ٹی اوز، اور آر ٹی او کھلے رکھنے کا فیصلہ کرلیا گیا ہے۔

اس حوالے سے ترجمان ایف بی آر کا کہنا ہے کہ تمام فیلڈ دفاتر 30 اور 31 مئی کو معمول کے اوقات کار کے مطابق کام کریں گے دفاتر کھلے رکھنے کا مقصد ٹیکس دہندگان کو سہولت فراہم کرنا ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

زرعی پیداوار بڑھانے کیلیے ایگریکلچرل بائیوٹیکنالوجی پالیسی منظور

Express News

قومی بچت اسکیموں، سروا اسلامک اسکیموں پر منافع کی شرح میں اضافہ

Express News

رئیل اسٹیٹ سیکٹر کو ریلیف دینے کیلئے آئی ایم ایف سے مذاکرات آخری مرحلے میں داخل

Express News

پاکستانی فری لانسرز نے 10 ماہ میں 95 کروڑ ڈالر سے زائد کا زرمبادلہ کمالیا

Express News

کراچی؛ عید سے قبل اشیاء خورونوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں

Express News

آبنائے ہرمز عبور کرنے والا تیسرا ایل این جی ٹینکر پاکستان پہنچنے کے قریب

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو