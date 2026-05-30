پاکستان ہاکی فیڈریشن کا نیشنل انڈر-21 ہاکی ٹریننگ کیمپ کے انعقاد کا اعلان

عالمی ہاکی میں پاکستان کا کھویا ہوا مقام بحال کرنا اولین ترجیح ہے، پی ایچ ایف

ذوالفقار بیگ May 30, 2026
facebook whatsup

پاکستان ہاکی فیڈریشن نے ملک بھر میں ہاکی کے فروغ اور مستقبل کے ہیروز تیار کرنے کے لیے اسلام آباد میں نیشنل انڈر-21 ہاکی ٹریننگ کیمپ کے انعقاد کا باضابطہ اعلان کردیا ہے۔

فیڈریشن کی جانب سے جاری کردہ تفصیلات کے مطابق یہ اہم تربیتی کیمپ 5 جون 2026 سے پاکستان اسپورٹس کمپلیکس، اسلام آباد میں شروع ہونے جا رہا ہے، جس میں ملک بھر سے اوپن ٹرائلز 2026 کے ذریعے منتخب کیے گئے نوجوان کھلاڑی شرکت کریں گے۔

مذکورہ کیمپ پاکستان ہاکی فیڈریشن کی اس وسیع اور جامع حکمت عملی کا حصہ ہے جس کا مقصد قومی ہاکی ٹیلنٹ پائپ لائن کو مضبوط بنانا اور ایک ایسی نئی نسل تیار کرنا ہے جو بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی شاندار نمائندگی کر سکے۔

اس کیمپ کے لیے پی ایچ ایف سلیکشن کمیٹی نے اوپن ٹرائلز کے بعد فائنل کیے گئے ممکنہ کھلاڑیوں کی فہرست بھی جاری کر دی ہے۔

پی ایچ ایف کے اعلامیہ کے مطابق عالمی ہاکی میں پاکستان کا کھویا ہوا مقام بحال کرنا اولین ترجیح ہے۔

اس اہم موقع پر پاکستان ہاکی فیڈریشن نے اپنے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ فیڈریشن نوجوان کھلاڑیوں کو اعلیٰ معیار کی کوچنگ، بہترین مسابقتی ماحول اور قومی ٹیم میں شمولیت کا ایک واضح اور شفاف راستہ فراہم کرنے کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔

یہ انڈر-21 کیمپ سلیکٹرز اور کوچز کو ملک بھر کے ابھرتے ہوئے بہترین ٹیلنٹ کو بہت قریب سے پرکھنے کا موقع فراہم کرے گا، جس سے مستقبل کے بین الاقوامی مقابلوں کے لیے مضبوط ترین قومی اسکواڈز تیار کرنے میں مدد ملے گی۔

ان کا مزید کہنا تھا کہ عالمی ہاکی میں پاکستان کا کھویا ہوا مقام بحال کرنے کے لیے گراس روٹ لیول اور نوجوانوں پر مستقل سرمایہ کاری ہی واحد راستہ ہے۔

پاکستان ہاکی فیڈریشن نے ہاکی کے فروغ، کیمپ کے انعقاد اور اسپورٹس انفراسٹرکچر کی فراہمی کے لیے مسلسل تعاون پر حکومتِ پاکستان، وزارتِ بین الصوبائی رابطہ، پاکستان اسپورٹس بورڈ، تمام اسپانسرز اور پاکستان کی ہاکی برادری کا تہی دل سے شکریہ ادا کیا۔

فیڈریشن نے واضح کیا کہ ان تمام اداروں کا تعاون قومی کھیل کی بقا اور ترقی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

آئی پی ایل میں 15 سالہ ویبھاؤ سوریاونشی نے کتنا پیسہ کمایا؟

Express News

جیک کیلس 21ویں صدی کے عظیم ترین کرکٹر قرار

Express News

فیفا ورلڈکپ 2026 میں کیا نئی چیزیں متعارف ہوں گی؟

Express News

ویرات کوہلی کی شاندار بیٹنگ، آر سی بی نے مسلسل دوسری بار آئی پی ایل ٹائٹل جیت لیا

Express News

آسٹریلوی بیٹر ڈیوڈ وارنر بھی عرفات منہاس کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے

Express News

پی ایس جی نے آرسنل کو شکست دے کر مسلسل دوسری بار یوایفا چیمپیئنز لیگ کا ٹائٹل جیت لیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو