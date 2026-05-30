پاکستان ہاکی فیڈریشن کا نیشنل انڈر-21 ہاکی ٹریننگ کیمپ کے انعقاد کا اعلان

پاکستان ہاکی فیڈریشن نے ملک بھر میں ہاکی کے فروغ اور مستقبل کے ہیروز تیار کرنے کے لیے اسلام آباد میں نیشنل انڈر-21 ہاکی ٹریننگ کیمپ کے انعقاد کا باضابطہ اعلان کردیا ہے۔
فیڈریشن کی جانب سے جاری کردہ تفصیلات کے مطابق یہ اہم تربیتی کیمپ 5 جون 2026 سے پاکستان اسپورٹس کمپلیکس، اسلام آباد میں شروع ہونے جا رہا ہے، جس میں ملک بھر سے اوپن ٹرائلز 2026 کے ذریعے منتخب کیے گئے نوجوان کھلاڑی شرکت کریں گے۔
مذکورہ کیمپ پاکستان ہاکی فیڈریشن کی اس وسیع اور جامع حکمت عملی کا حصہ ہے جس کا مقصد قومی ہاکی ٹیلنٹ پائپ لائن کو مضبوط بنانا اور ایک ایسی نئی نسل تیار کرنا ہے جو بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی شاندار نمائندگی کر سکے۔
اس کیمپ کے لیے پی ایچ ایف سلیکشن کمیٹی نے اوپن ٹرائلز کے بعد فائنل کیے گئے ممکنہ کھلاڑیوں کی فہرست بھی جاری کر دی ہے۔
پی ایچ ایف کے اعلامیہ کے مطابق عالمی ہاکی میں پاکستان کا کھویا ہوا مقام بحال کرنا اولین ترجیح ہے۔
اس اہم موقع پر پاکستان ہاکی فیڈریشن نے اپنے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ فیڈریشن نوجوان کھلاڑیوں کو اعلیٰ معیار کی کوچنگ، بہترین مسابقتی ماحول اور قومی ٹیم میں شمولیت کا ایک واضح اور شفاف راستہ فراہم کرنے کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔
یہ انڈر-21 کیمپ سلیکٹرز اور کوچز کو ملک بھر کے ابھرتے ہوئے بہترین ٹیلنٹ کو بہت قریب سے پرکھنے کا موقع فراہم کرے گا، جس سے مستقبل کے بین الاقوامی مقابلوں کے لیے مضبوط ترین قومی اسکواڈز تیار کرنے میں مدد ملے گی۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ عالمی ہاکی میں پاکستان کا کھویا ہوا مقام بحال کرنے کے لیے گراس روٹ لیول اور نوجوانوں پر مستقل سرمایہ کاری ہی واحد راستہ ہے۔
پاکستان ہاکی فیڈریشن نے ہاکی کے فروغ، کیمپ کے انعقاد اور اسپورٹس انفراسٹرکچر کی فراہمی کے لیے مسلسل تعاون پر حکومتِ پاکستان، وزارتِ بین الصوبائی رابطہ، پاکستان اسپورٹس بورڈ، تمام اسپانسرز اور پاکستان کی ہاکی برادری کا تہی دل سے شکریہ ادا کیا۔
فیڈریشن نے واضح کیا کہ ان تمام اداروں کا تعاون قومی کھیل کی بقا اور ترقی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔