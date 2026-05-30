سونا عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں مزید مہنگا، چاندی کی قیمت کم ہوگئی

بین الاقوامی مارکیٹ میں سونا 13 ڈالر مہنگا ہوگیا، چاندی کی عالمی قیمت 75.29 ڈالر کی سطح پر آ گئی

اسٹاف رپورٹر May 30, 2026
facebook whatsup
کراچی:

سونا عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں مزید مہنگا ہوگیا جبکہ چاندی کی قیمت میں کمی آگئی۔

بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں آج ہفتے کے روز سونے کی قیمت میں 13 ڈالر کا اضافہ ہونے کے نتیجے میں نئی عالمی قیمت 4 ہزار 538 ڈالر فی اونس کی سطح پر پہنچ گئی۔

دریں اثنا عالمی مارکیٹ کے زیر اثر مقامی  صرافہ بازاروں میں بھی آج کاروباری ہفتے کے آخری دن 24 قیراط کے حامل فی تولہ سونے کی قیمت میں 1300 روپے بڑھ گئی، جس کے بعد نئی قیمت 4 لاکھ 76 ہزار 162 روپے فی تولہ کی سطح کو چھو گئی۔

اسی طرح فی 10 گرام سونے کی قیمت میں 1115 روپے کا اضافہ ہونے سے نئی قیمت 4 لاکھ 8 ہزار 232 روپے ہوگئی۔

علاوہ ازیں عالمی مارکیٹ میں فی اونس چاندی کی قیمت 75.29 ڈالر ہوگئی جب کہ مقامی مارکیٹ میں 21 روپے کی کمی سے فی تولہ چاندی 8013 روپے اور فی 10 گرام چاندی کے نرخ 18 روپے کی کمی سے 6869 روپے کی سطح پر آ گئے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

آئندہ مالی سال میں پاکستانی برآمدات نئی تاریخی بلندیوں  کو چھونے کی توقع

Express News

عید ختم، کفایت شعاری مہم شروع؛ مارکیٹیں اور شاپنگ مالز رات 8 بجے بند ہوں گے

Express News

وفاقی بجٹ، سپر ٹیکس میں 2 فیصد تک کمی کی تجویز

Express News

اے آئی سے پاکستان کی آؤٹ سورسنگ صنعت کو خطرات

Express News

ایف بی آر کے آڈٹ نظام میں اہم اصلاحات کا فیصلہ

Express News

بجٹ کی تیاری کے سلسلے میں سالانہ پلان کوآرڈینینش کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو