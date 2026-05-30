پاکستان … بلیک بورڈ سے براڈ بینڈ تک

پاکستان اس وقت ایک ایسے تعلیمی عدم توازن سے گزر رہا ہے جو مستقبل میں صرف تعلیم ہی نہیں بلکہ معاشی اور سماجی تقسیم کوبھی گہرا کر سکتا ہے۔ ایک طرف کراچی، لاہور، اسلام آباد اور دیگر بڑے شہروں کے وہ بچے ہیں جو جدید تعلیمی اداروں میں Artificial Intelligence (AI)، کوڈنگ، روبوٹکس، ڈیجیٹل لرننگ اور آن لائن پلیٹ فارمز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔
جب کہ دوسری طرف بلوچستان، سندھ، جنوبی پنجاب، خیبرپختونخوا اور دیگر مضافاتی و دیہی علاقوں کے لاکھوں بچے ہیں جو آج بھی بنیادی تعلیمی سہولیات، انٹرنیٹ، کمپیوٹر اور جدید تدریسی ماحول سے محروم ہیں۔ یہ فرق صرف تعلیمی معیار کا نہیں بلکہ مستقبل کی مواقع تک رسائی کا فرق بنتا جا رہا ہے، جہاں ایک طبقہ تیزی سے عالمی ڈیجیٹل معیشت کا حصہ بن رہا ہے اور دوسرا طبقہ اسی رفتار سے پیچھے رہتا جا رہا ہے۔
دنیا اب روایتی تعلیم سے آگے بڑھ کر ایک Digital Skill Economy میں داخل ہو چکی ہے جہاں ڈگری سے زیادہ عملی مہارتوں کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ آج ایک نوجوان جو گرافک ڈیزائننگ، فری لانسنگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، ویڈیو ایڈیٹنگ، پروگرامنگ یا AI ٹولز کا استعمال جانتا ہو وہ دنیا کے کسی بھی حصے سے گھر بیٹھے کام کر سکتا ہے۔
لیکن پاکستان کے دیہی اور کم ترقی یافتہ علاقوں کے بچے اس تبدیلی سے کٹے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے پاس نہ تربیت ہے، نہ رہنمائی اور نہ ہی بنیادی ڈیجیٹل انفرا اسٹرکچر۔ نتیجتاً ایک طرف وہ نوجوان تیار ہو رہے ہیں جو عالمی مارکیٹ میں مقابلہ کر سکتے ہیں اور دوسری طرف وہ بڑی تعداد میں نوجوان ہیں جو روایتی تعلیم کے باوجود محدود روزگار کے مواقعے تک محدود رہ جاتے ہیں۔
یہ صورتحال دراصل ایک نئے تعلیمی دو طبقاتی نظام کو جنم دے رہی ہے جہاں شہروں اور دیہات کے درمیان فرق تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ بڑے شہروں کے بچے نہ صرف جدید ٹیکنالوجی سے واقف ہیں بلکہ وہ خود سیکھنے (self-learning) کے کلچر کے ساتھ بھی جڑ رہے ہیں، جب کہ دیہی علاقوں کے بچے ابھی بھی روایتی رٹا سسٹم میں پھنسے ہوئے ہیں، اگر یہ فرق اسی طرح بڑھتا رہا تو آنے والے وقت میں یہ صرف تعلیمی مسئلہ نہیں رہے گا بلکہ ایک بڑی معاشی اور سماجی ناہمواری میں تبدیل ہو جائے گا۔
اسی بڑے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان کا تعلیمی بحران صرف اسکولوں کی کمی یا اساتذہ کی قلت نہیں بلکہ ایک مکمل نظامی مسئلہ ہے۔ مختلف بین الاقوامی رپورٹس کے مطابق پاکستان میں لاکھوں بچے اسکول سے باہر ہیں، جن میں بڑی تعداد دیہی اور کم ترقی یافتہ علاقوں سے تعلق رکھتی ہے۔
ان بچوں کے لیے تعلیم تک رسائی صرف ایک ادارہ جاتی مسئلہ نہیں بلکہ ایک سماجی رکاوٹ بھی ہے، جہاں غربت، فاصلے، سہولیات کی کمی اور آگاہی کی کمی مل کر ایک ایسا ماحول پیدا کرتے ہیں جس میں تعلیم ثانوی حیثیت اختیار کر جاتی ہے۔
اس پورے منظرنامے میں سب سے اہم کردار استاد اور نصاب کا ہے، کیونکہ اب استاد صرف معلومات منتقل کرنے والا نہیں بلکہ رہنمائی فراہم کرنے والا بن چکا ہے، اگر طالب علم کو یہ سکھایا جائے کہ وہ AI tools، آن لائن کورسز اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے خود سیکھ سکتا ہے تو وہ محدود وسائل کے باوجود عالمی معیار کی تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔
اسی طرح نصاب میں بھی بنیادی تبدیلی ناگزیر ہے، جہاں ابتدائی سطح سے ہی ڈیجیٹل لٹریسی، آن لائن سیفٹی، اور جدید ٹیکنالوجی کی سمجھ کو شامل کیا جائے۔
اصل مسئلہ صرف تعلیم کا نہیں بلکہ رسائی (access) کا ہے۔ دیہات اور چھوٹے شہروں کے بچوں کو انٹرنیٹ، کمپیوٹر لیبز، اسمارٹ کلاس رومز اور ڈیجیٹل تربیت تک برابر رسائی حاصل نہیں۔ یہی خلا پاکستان کے تعلیمی نظام میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔
کئی دیہی اسکولوں میں یا تو کمپیوٹر موجود نہیں یا پھر وہ غیر فعال ہیں، جب کہ کہیں اساتذہ خود بنیادی ڈیجیٹل مہارتوں سے محروم ہیں۔ اس صورتحال میں بچہ نہ صرف علم سے دور رہتا ہے بلکہ مستقبل کی مہارتوں سے بھی کٹ جاتا ہے۔
اگر ہم معاشی زاویے سے دیکھیں تو یہ تعلیمی فرق براہ راست روزگار پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ پاکستان میں ہر سال لاکھوں نوجوان تعلیم مکمل کرتے ہیں، مگر مارکیٹ میں ان کی مہارتیں موجود تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں ہوتیں۔
دنیا تیزی سے فری لانسنگ، ریموٹ ورک اور ڈیجیٹل اکانومی کی طرف بڑھ رہی ہے، جب کہ پاکستان کا ایک بڑا حصہ ابھی بھی روایتی ملازمتوں تک محدود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تعلیم یافتہ بے روزگاری ایک سنگین مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔
یہ صورتحال ایک واضح خطرہ بھی پیدا کر رہی ہے کہ ملک میں ایک ایسا طبقہ ابھرے گا جو عالمی ڈیجیٹل معیشت کا حصہ ہوگا، جب کہ ایک بڑا طبقہ کم آمدنی اور محدود مواقع تک محدود رہے گا۔ یہی وہ عدم توازن ہے جو مستقبل میں سماجی کشیدگی اور معاشی عدم مساوات کو بڑھا سکتا ہے۔
اب ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان ایک مکمل ڈیجیٹل تعلیمی انقلاب کی طرف بڑھے۔ ہر اسکول، چاہے وہ شہر میں ہو یا دور دراز علاقے میں، وہاں بنیادی کمپیوٹر لیب، انٹرنیٹ، اور جدید تدریسی ماحول ہونا چاہیے۔ جہاں بجلی کا مسئلہ ہو وہاں سولر انرجی جیسے حل اپنائے جا سکتے ہیں تاکہ تعلیم کا عمل کسی صورت رکے نہیں۔ ساتھ ہی حکومت اور نجی شعبے کو مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ ڈیجیٹل تعلیم کو ہر بچے تک پہنچایا جا سکے۔
اساتذہ کی تربیت اس تبدیلی کی بنیاد ہے۔ جب تک استاد خود AI tools، ڈیجیٹل کلاس رومز اور جدید تدریسی طریقوں سے واقف نہیں ہوگا، وہ طالب علم کو اس دنیا کے لیے تیار نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح نصاب کو بھی روایتی رٹا سسٹم سے نکال کر تخلیقی اور مہارت پر مبنی تعلیم کی طرف لے جانا ہوگا، جہاں Critical Thinking، Problem Solving اور Creativity کو بنیادی اہمیت دی جائے۔
والدین اور معاشرے کا کردار بھی اب پہلے سے زیادہ اہم ہے۔ اب کامیابی صرف روایتی ڈگری سے نہیں جڑی بلکہ عملی مہارتوں سے جڑی ہوئی ہے، اگر بچوں کو کم عمری سے ہی ڈیجیٹل مہارتیں سکھائی جائیں تو وہ نہ صرف خود مختار ہو سکتے ہیں بلکہ عالمی سطح پر بھی کام کر سکتے ہیں۔
اگر پاکستان اس تعلیمی عدم توازن کو ختم کر کے ہر بچے کو برابر مواقع فراہم کر دے تو یہی نسل ملک کو ایک مضبوط ڈیجیٹل معیشت میں تبدیل کر سکتی ہے، لیکن اگر یہ فرق برقرار رہا تو آنے والے سالوں میں یہ خلیج مزید گہری ہو جائے گی۔ آنے والا دور انھی قوموں کا ہے جو اپنے بچوں کو صرف تعلیم نہیں دیتیں بلکہ انھیں جدید دنیا کے لیے مکمل طور پر تیار بھی کرتی ہیں۔