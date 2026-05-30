کورنگی عوامی کالونی میں خواتین نے دکان پر ڈکیتی کی کوشش ناکام بنا دی

واردات کی اطلاع پر عوامی کالونی تھانے کی پولیس موقع پر پہنچی اور ڈاکوؤں کا پیچھا بھی کیا

محمد شاہ میر خان May 31, 2026
کراچی:

شہر قائد کے کورنگی میں خواتین نے ڈکیتی کی کوشش ناکام بنادی، کورنگی نمبر 6 مارکیٹ کے قریب دکان میں ڈکیتی کی نیت سے آئے ملزمان خواتین کی جانب سے مزاحمت پر فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہوگئے۔ 

عینی شاہدین کے مطابق 4 مسلح ڈاکو کورنگی نمبر 6 میں واقع مارکیٹ میں کاسمیٹک کی دکان میں داخل ہوئے ، دکان میں خواتین خریدار بھی موجود تھیں۔ 

خواتین نے ڈاکوؤں کا مقابلہ کیا ملزمان فائرنگ کرکے فرار ہوگئے ،دکان میں خواتین کے ہمراہ بچے بھی تھے ، خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔

واردات کی اطلاع پر عوامی کالونی تھانے کی پولیس موقع پر پہنچی اور ڈاکوؤں کا پیچھا بھی کیا۔ 

ایس ایچ او تھانہ عوامی کالونی عدنان بخاری کا کہنا ہے کہ ملزمان دکاندار اور خریداروں کو بنا لوٹے فرار ہوگئے فرار ملزم کی تلاش جاری ہے۔
