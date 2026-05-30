کراچی، موچکو میں ٹریلر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار شخص جاں بحق، خاتون زخمی

کراچی:
شہر قائد کے علاقے موچکو میں ٹریفک حادثہ میں ایک شخص جاں بحق اور ایک خاتون زخمی ہوگئی۔حادثہ ٹرالر کی موٹر سائیکل کو ٹکر مارنے کے سبب پیش آیا۔
ایس ایچ او موچکو سہیل فاروق نے بتایا کہ موچکو کی حدود میں بلدیہ رئیس گوٹھ کے قریب ٹرالر نے موٹر سائیکل کوٹکر ماردی ۔
ٹریفک حادثہ موٹر سائیکل پر سوار ایک شخص جاں بحق اور ایک خاتون شدید زخمی ہوگئی۔
حادثہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور ریسیکو اہلکاروں نے جاں بحق شخص کی لاش اور زخمی خاتون ایدھی ایمبولینس کے ذریعے سول اسپتال منتقل کیا گیا۔
انہوں نے بتایا کہ جاں بحق شخص کی شناخت 40 سالہ عرفان ولد فیض محمد اور شدید زخمی خاتون کی شناخت 35 سالہ شکیلہ زوجہ عرفان سے ہوئی۔
انہوں نے بتایا کہ موٹر سائیکل پر سوار میاں بیوی ہیں۔ پولیس نے حادثہ کے ذمہ دار ڈرائیور نذر محمد کو حراست میں لیکر ٹرالر قبصہ میں لے لیا ہے۔پولیس حادثہ کی تحقیقات کررہی ہے۔