اسامہ میر کی شاندار بولنگ، ووسٹرشائرکو فتح سے ہمکنار کردیا

ووسٹر شائر ریپڈز نے ٹی20 بلاسٹ ٹورنامنٹ میں ورکشائر بیئرز کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا

اسپورٹس ڈیسک May 31, 2026
facebook whatsup

پاکستانی لیگ اسپنر اسامہ میر کی عمدہ بولنگ کی بدولت ووسٹر شائر ریپڈز نے ٹی20 بلاسٹ ٹورنامنٹ میں مڈلینڈز ڈربی میچ میں ورکشائر بیئرز کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا۔

ووسٹر شائر نے ٹاس جیت کر بولنگ کا فیصلہ کیا، ورکشائر کی پوری ٹیم 19.5 اوورز میں 141 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئی، راب یاٹس 45 رنز کے ساتھ نمایاں رہے، جارڈن تھامپسن نے 37 رنز بنائے، دونوں کے علاوہ دیگر کوئی بھی بیٹر 20 رنز کا ہندسہ عبور نہ کر سکا۔

پاکستانی اسپنر اسامہ میر نے شاندار بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 27 رنز کے عوض 3 اہم پلیئرز کو ٹھکانے لگایا، ٹام ٹیلر نے 17 رنز دے کر 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔

ووسٹر شائر نے 142 رنز کا ہدف 18.5 اوورز میں 4 وکٹیں کھو کر حاصل کر لیا، کاشف علی نے ذمہ دارانہ بیٹنگ کرتے ہوئے 30 گیندوں پر 36 رنز بنائے۔

ووسٹر شائر ریپڈز کی یہ ابتدائی 3میچز میں دوسری فتح رہی، ورکشائر بیئرز کو مسلسل تیسری شکست کا سامنا رہا، ان کی کوارٹر فائنل تک رسائی کی مہم مشکلات کا شکار ہوگئی ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

آئی پی ایل میں 15 سالہ ویبھاؤ سوریاونشی نے کتنا پیسہ کمایا؟

Express News

جیک کیلس 21ویں صدی کے عظیم ترین کرکٹر قرار

Express News

فیفا ورلڈکپ 2026 میں کیا نئی چیزیں متعارف ہوں گی؟

Express News

ویرات کوہلی کی شاندار بیٹنگ، آر سی بی نے مسلسل دوسری بار آئی پی ایل ٹائٹل جیت لیا

Express News

آسٹریلوی بیٹر ڈیوڈ وارنر بھی عرفات منہاس کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے

Express News

پی ایس جی نے آرسنل کو شکست دے کر مسلسل دوسری بار یوایفا چیمپیئنز لیگ کا ٹائٹل جیت لیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو