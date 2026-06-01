فیفا ورلڈکپ 2026 میں کیا نئی چیزیں متعارف ہوں گی؟

فیفا ورلڈکپ 2026 اس بار پہلے سے کہیں زیادہ بڑا ہونے جارہا ہے۔
اس ورلڈکپ میں ایسی بہت سی نئی چیزیں ہوں گی جو پہلے کسی ورلڈکپ میں نہیں ہوئیں جن میں تین سب سے اہم ہیں۔
سب سے پہلی تبدیلی ٹورنامنٹ کا حجم 32 ٹیموں سے بڑھ کر 48 ٹیموں تک ہوگیا ہے۔
اس ایونٹ میں میچز کی تعداد بھی 64 سے بڑھ کر 104 ہوگئی ہے اور کسی بھی ٹیم کو ٹرافی جیتنے کے لیے اب 7 کے بجائے 8 میچز کھیلنے ہوں گے۔
اس مرتبہ 4 ایسی ٹیمیں بھی شامل ہیں جو اس سے پہلے کبھی ورلڈکپ نہیں کھیل سکیں۔
یہ ایونٹ اس لحاظ سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ فیفا ورلڈکپ کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے جب تین ممالک مشترکہ طور پر میزبانی کریں گے۔
مختلف ٹائم زونز کے درمیان سفر سے کھلاڑیوں کو تھکاوٹ ہوسکتی ہے اس لیے فیفا سفر کے لیے تین مختلف ٹائم زونز متعارف کروا رہا ہے تاہم گروپ مرحلے کے بعد ٹیموں کو پانچ ہزار کلومیٹر تک کا طویل سفر بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔
تین مختلف ممالک میں ناک آؤٹ میچز کی وجہ سے شائقین کو بھی بھاری اخراجات اور ویزا مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
اس کے علاوہ فیفا ورلڈکپ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ فائنل میچ میں ہاف ٹائم شو کا انعقاد کیا جائے گا جس میں میڈونا، شکیرا اور بی ٹی ایس پرفارم کریں گے۔