گلگت بلتستان انتخابات، کیا نواز شریف فعال سیاست میں واپس آ رہے ہیں؟

مسلم لیگ (ن) کے صدر آج منگل کو گلگت بلتستان کا ایک روزہ دورہ کرنے والے ہیں

بشریٰ نذیر June 02, 2026
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اسلام آباد:

کیا نواز شریف سیاست میں واپسی کر رہے ہیں؟ 7 جون کو ہونے والے گلگت بلتستان کے الیکشن اس کا پہلا حقیقی جواب ہو سکتے ہیں۔

نواز شریف اکتوبر 2023 میں پاکستان واپسی کے بعد سے بڑے پیمانے پر فعال سیاسی مہم سے دور رہے ہیں۔

انھوں نے 2024 کے عام انتخابات کے دوران کسی فعال مہم کی قیادت نہیں کی۔ ان کی عوامی  موجودگی محدود رہی ہے انھوں نے  پارلیمنٹ میں کبھی کبھار حاضری دی۔ 

سیاسی مبصرین اور اپوزیشن کی طرف سے یہ سوالات برقرار تھے کہ کیا وہ دوبارہ کسی زیادہ واضح، فرنٹ لائن سیاسی کردار میں ابھریں گے۔

تاہم گلگت بلتستان کے انتخابات سے قبل نواز شریف کے سیاسی طور پر دوبارہ فعال ہونے کے بارے میں قیاس آرائیوں نے زور پکڑ لیا ہے۔

جی بی میں انتخابی سرگرمیاں شروع کرنے کے ان کے اقدام نے اس بحث کو ہوا دی ہے کہ آیا یہ پارٹی مینجمنٹ سے ہٹ کر سیاسی طور پر سامنے آنے کے ایک نئے مرحلے کا آغاز ہے۔

مسلم لیگ (ن) کے صدر آج منگل کو گلگت بلتستان کا ایک روزہ دورہ کرنے والے ہیں۔ اس دوران وہ پارٹی رہنماؤں اور ٹکٹ ہولڈرز سے ملاقاتیں کریں گے۔

انتخابات اور خطے کی ترقیاتی ترجیحات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ نواز شریف اپریل میں انتخابی شیڈول کے اعلان کے بعد سے انتخابی عمل میں سرگرمی سے حصہ لے رہے ہیں۔

19 اپریل کو نواز شریف نے جی بی الیکشن 2026 کے لیے ٹکٹوں کی تقسیم کو حتمی شکل دینے کے لیے مری میں پارٹی کے پارلیمانی بورڈ کے اجلاس کی صدارت کی۔

ایک دن بعد  جی بی کیلئے لیگی پارلیمانی بورڈ  سے خطاب کیا۔  نواز شریف کے قریبی ساتھی سینیٹر پرویز رشید نے کہا کہ سابق وزیر اعظم کی گلگت بلتستان میں مصروفیات پارٹی سربراہ کی حیثیت سے ان کی معمول کی ذمہ داریوں کی عکاس ہیں۔

نواز شریف کی جو بھی ذمہ داریاں ہیں، وہ انہیں پورا کرتے ہیں۔ پلڈاٹ کے صدر احمد بلال محبوب کے مطابق جی بی مہم میں نواز شریف کی فعال شمولیت ایک نمایاں تبدیلی کی نشاندہی کرتی ہے کیونکہ وہ ماضی میں عام طور پر اے جے کے اور گلگت بلتستان میں براہِ راست انتخابی مہم سے دور رہے ہیں۔
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