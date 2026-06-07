سولر توانائی اور الیکٹرک گاڑیوں کو دی گئی ٹیکس رعایتیں ختم یا محدود کیے جانے کا امکان

سولر پینلز پر سیلز ٹیکس ایک سے بڑھا کر 18 فیصد کرنے، بیٹریوں اور انورٹرز پر 18 فیصد سیلز ٹیکس لگنے کا امکان

بزنس رپورٹر June 07, 2026
facebook whatsup
اسلام آباد:

بجٹ کی تیاریوں کے دوران آئی ایم ایف نے حکومت کے لیے نئی مشکلات کھڑی کر دی، سولر توانائی اور الیکٹرک گاڑیوں کے شعبے کو دی گئیں کئی اہم ٹیکس رعایتیں ختم یا محدود کیے جانے کا امکان ہے۔

ذرائع کے مطابق عالمی مالیاتی فنڈ، آئی ایم ایف، بجٹ 2026-27 میں سیلز ٹیکس استثنیٰ اور رعایتوں میں نمایاں کمی کے مطالبے پر بدستور قائم ہے۔ اسی سلسلے میں سولر پینلز پر عائد سیلز ٹیکس کو موجودہ ایک فیصد سے بڑھا کر 18 فیصد کرنے کی تجویز زیر غور ہے جبکہ بیٹریوں اور انورٹرز پر بھی 18 فیصد سیلز ٹیکس نافذ کیے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف سولر سیکٹر کو دی گئی ٹیکس مراعات کے خاتمے کا خواہاں ہے جس کے باعث یکم جولائی 2026ء سے شمسی توانائی سے متعلق مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔

الیکٹرک گاڑیوں کے سی کے ڈی کٹس پر حاصل سیلز ٹیکس چھوٹ بھی ختم ہونے کا امکان ہے جبکہ مقامی طور پر تیار یا اسمبل ہونے والی الیکٹرک گاڑیوں پر ایک فیصد سیلز ٹیکس کی رعایت 30 جون 2026ء تک برقرار رہے گی۔

مزید پڑھیں

Express News

آئی ایم ایف پروگرام، حکومت کا محدود ٹیکس ریلیف پرغور

ذرائع کے مطابق ہائبرڈ الیکٹرک گاڑیوں پر رعایتی سیلز ٹیکس کی مدت بھی 30 جون کو ختم ہو رہی ہے اور اس میں مزید توسیع کا امکان نہیں۔

علاوہ ازیں درآمدی الیکٹرک بسوں پر بھی سیلز ٹیکس کی شرح ایک فیصد سے بڑھا کر 18 فیصد کیے جانے کی تجویز زیر غور ہے تاہم قبائلی علاقوں میں بجلی کی فراہمی پر سیلز ٹیکس استثنیٰ 30 جون 2026ء تک برقرار رہے گا۔

حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان ان تجاویز پر مشاورت جاری ہے اور حتمی فیصلہ وفاقی بجٹ میں سامنے آئے گا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

گلگت بلتستان کے انتخابات میں (ن) لیگ اور پی پی نے شرمناک کھیل کھیلا ہے، لیاقت بلوچ

Express News

میکے سے بار بار پیسے منگوانے اور تشدد کرنے پر شوہر کو قتل کرنیوالی خاتون کی سزا کم

Express News

کراچی سمیت سندھ میں شدید ہیٹ ویو کا الرٹ، درجہ حرارت 51 ڈگری تک جانے کا امکان

Express News

محرام الحرام کیلئے پنجاب میں پاک فوج اور رینجرز کی خدمات طلب

Express News

راولپنڈی جوڈیشل کمپلیکس میں خاتون اور مردوں کے نازیبا رقص کی ویڈیو وائرل، مقدمہ درج

Express News

انمول پنکی کی وائس ریکارڈنگ کیلئے پولیس کی درخواست پر وکیل سرکار کو نوٹس جاری

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو