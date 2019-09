شاداب خان نے تمام میچ فیس زلزلہ متاثرین کو دینے کا اعلان کردیا

کراچی: قومی کرکٹ ٹیم کے لیگ اسپنر شاداب خان نے کہا ہے کہ سری لنکا کیخلاف سیریز کے دوران حاصل ہونے والی اپنی ساری میچ فیس زلزلہ متاثرین کو دوں گا۔

سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ ہمیں مشکل وقت میں اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرنا چاہیے۔

یاد رہے کہ منگل کو آنے والے زلزلے کے جھٹکے ملک کے کئی حصوں میں محسوس کئے گئے لیکن زیادہ جانی و مالی نقصان آزاد کشمیر میں ہوا ہے۔

I pledge to donate all my match fees from the #PAKvSL series to the ppl affected by the #earthquake in Pakistan today. Let’s try to help our brothers and sisters in need.

— Shadab Khan (@76Shadabkhan) September 24, 2019