عاطف اسلم کی خوبصورت آواز میں ’’حمد‘‘ سوشل میڈیا پر مقبول

View this post on Instagram

Ahh Atif Aslam's words it brings my heart what's the father son's love and connection with GOD. @atifaslam you are the real hero of Pakistan #atifaslam #cokestudio #cokestudio12 #singer #wohikhudahai #hamd @coke_studio #cokestudiopakistan #father #fatherlove #son #sonlove #humtv #arydigital #geoentertainment #urdu1 #newsone #express #dawnnews