یاسرحسین نے اقرا عزیز سے جہیزمیں کیا لیا؟

bhaiyon aur behno.. shadi itni mushkil cheez nahi hai jitna hum ne mil k usy bana dia hai . mai ne shadi gher mai hi karni thi magar choti jagah ki wajah se gher se bahar shift ki. hum ne aik dosry ki families ko koi ghairzaroori gifts nahi diye.. jahez nahi lia. bari nahi bani. fazool zevraat pe paisy kharch nahi kiye. nikah khwan k 8000 aur khana hasb e istetaat. shadi bus yehi hai . apny gher walon pe rehem karen aur Shadi ko asaan banaen 🙏🏼❤️