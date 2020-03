احسن خان کا ملک میں کورونا ایمرجنسی نافذ کرنے کا مطالبہ

View this post on Instagram

All countries have declared #coronavirus emergency except us,we need to take critical steps #now پاکستان عوامی اجتماعات کو فی الحال بند کرے۔تعلیمی ادارے بند کیے جائیں,کرونا کے خلاف قومی محاذ بنائے بغیر قابو پانا ممکن نہیں اگر کسی کے علم میں ھے کوئی فیملی ان دنوں بیرون ملک سے آئی ھے ۔ان کو درخواست کریں وہ اہنا چیک اپ کروائیں۔ #staysafe #coronavirus