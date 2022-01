محمد حسنین کا بگ بیش لیگ میں تباہ کن آغاز

سڈنی: قومی کرکٹ ٹیم کے نوجوان گیند باز محمد حسنین نے بگ بیش لیگ میں تباہ کن آغاز کر کے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا۔

سڈنی تھنڈر کی طرف سے ڈیبیو کرنے والے محمد حسنین نے آج ایڈیلیڈ اسٹرائیکرز کے خلاف اپنا پہلا میچ کھیلا اور تباہ کن بولنگ کر کے دھاک بٹھا دی۔

محمد حسنین نے میچ کے 17ویں اور اپنے پہلے اوور میں صورت حال کو تبدیل کیا۔

انہوں نے اس اوور میں بغیر کوئی رن دیے دوسری، تیسری اور پانچویں گیند پر تین کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھا کر فاتحانہ آغاز کیا۔ محمد حسنین کی تباہ کن بولنگ کی وجہ سے سڈنی تھنڈر کو 28 رنز سے فتح حاصل ہوئی۔

بگ بیش لیگ میں حسنین کے علاوہ پاکستانی بولر حارث رؤف، دلبر حسین اور سید فریدون بھی حصہ لے رہے ہیں۔

Mohammad Hasnain is rapid!

His first BBL over is a TRIPLE WICKET MAIDEN 🔥#BBL11 pic.twitter.com/ZhNZ1V6mCW

— 7Cricket (@7Cricket) January 2, 2022