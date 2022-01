آزاد کشمیر میں زخمی چیتے کا کامیاب ریسکیو

مظفرآ باد: آزاد کشمیر میں تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے زخمی ہونے والے چیتے کو ریسکیو کرلیا گیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق کشمیر کے علاقے نیلم ویلی میں گاڑی کی ٹکر سے زخمی ہونے والے چیتے کو محکمہ وائلڈلائف نے ریسکیو کیا جسے علاج کے لیے اسلام آباد منتقل کیا گیا ہے۔

آزاد کشمیر میں مادہ چیتا گاڑی کی ٹکر سے زخمی ہونے کے بعد دریائے نیلم کے پاس نوسادا نامی پہاڑی علاقے میں دیکھا گیا تھا۔ مقامی شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جانور کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی۔

In a terrible accident, a beautiful leopard was hit by a vehicle in the mountainous roads of Neelum Valley. The injured leopard lay by a stream as bystanders took photographs with it.

