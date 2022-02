ملتان سلطانز کا زلمی کے خلاف بیٹنگ کا آغاز

لاہور: پاکستان سپرلیگ سیزن 7 کے 16ویں میچ میں پشاور زلمی کی دعوت پر ملتان سلطانز نے بیٹنگ کا آغاز کردیا۔

پشاور زلمی اور ملتان سلطانز کے درمیان لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں میچ کھیلا جارہا ہے، جس میں پشاور زلمی کے کپتان وہاب ریاض نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔

ٹاس کے بعد گفتگو کرتے ہوئے وہاب ریاض کا کہنا تھا کہ اوس کے امکان کے سبب پہلے بولنگ کا فیصلہ کیا، ملتان کی بیٹنگ لائن مضبوط ہے ہم انہیں 180 تک محدود رکھنے کی کوشش کریں گے۔

News from GSL is that the @PeshawarZalmi have won the toss and will be bowling first! #HBLPSL7 l #LevelHai l #MSvPZ pic.twitter.com/VfWmiYnefF

