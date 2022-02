کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی لاہور قلندرز کے خلاف بیٹنگ جاری

لاہور: پاکستان سپرلیگ کے 20ویں میچ میں لاہور قلندرز کی دعوت پر کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے بیٹنگ شروع کی تو پہلے ہی اوور میں شاہین شاہ آفریدی نے دو کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھا دی۔

لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں لاہور قلندرز اور کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے درمیان میچ کھیلا جارہا ہے ،جس کا ٹاس قلندرز کے حق میں رہا۔

کوئٹہ گلیڈی ایٹرز اننگز

کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی اننگز کا آغاز اچھا نہ رہا کیونکہ لاہور قلندرز کے کپتان شاہین شاہ آفریدی نے جیسن رائے اور جیمز وینس کو پہلے ہی اوور میں پویلین لوٹنے پر مجبور کردیا، بعد ازاں کپتان سرفراز اور احسان علی نے وکٹ پر آکر کھیلنے کی کوشش کی تو 20 کے مجموعی اسکور پر سرفراز احمد رن آؤٹ ہوگئے، جس کے بعد احسان علی بھی 25 پر پویلین لوٹے۔

عمر اکمل اور افتخار احمد نے بیٹنگ لائن کو سنبھالنے دین کی کوشش کی تو 25 کے انفرادی اور 54 کے مجموعی اسکور پر اکمل بھی آؤٹ ہوگئے۔

لاہور کے کپتان شاہین شاہ آفریدی نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا اور کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو بیٹنگ کی دعوت دی۔

ٹاس کے بعد گفتگو کرتے ہوئے شاہین آفریدی نے بتایا کہ لاہور قلندرز میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی جبکہ گلیڈی ایٹرز کے کپتان نے بتایا کہ کوئٹہ کی ٹیم میں دو تبدیلیاں کی گئیں ہیں، شاہد آفریدی اور جیمز فالکنر کی جگہ پلیئنگ الیون میں سہیل تنویر اور حسان خان کو شامل کیا گیا ہے۔

Shaheen has won the toss for @lahoreqalandars and put @TeamQuetta to bat first. Here we go! #HBLPSL7 l #LevelHai l #LevelHai pic.twitter.com/NipKMSbQKO

