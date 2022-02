ملتان سلطانز کی 175 رنز کے ہدف کے تعاقب میں بیٹنگ جاری

لاہور: پاکستان سپرلیگ 7 کے میچ میں کراچی کنگز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ملتان سلطانز کو جیت کے لیے 175 رنز کا ہدف دے دیا۔

لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں ایچ بی ایل پی ایس ایل سیزن 7 کا 23واں میچ کراچی کنگز اور ملتان سلطانز کے درمیان کھیلا جارہا ہے، جس کا ٹاس کراچی کنگز کے حق میں رہا۔

ملتان سلطانز اننگز

کراچی کنگز کے 175 رنز کے ہدف کے تعاقب میں ملتان سلطانز کی جانب سے بیٹنگ کا آغاز شان مسعود اور محمد رضوان نے کیا، دونوں بلے بازوں نے محتاط انداز سے بیٹنگ کرتے ہوئے لمبی شراکت داری قائم کی اور ٹیم کی پوزیشن کو مستحکم کیا۔

بعد ازاں شان مسعود 45 رنز کی انفرادی جبکہ 100 کے مجموعی اسکور پر پویلین روانہ ہوئے، بعد ازاں محمد رضوان 56 گیندوں پر 76 رنز کی اننگز کھیل کر 130 کے مجموعی اسکور پر پویلین لوٹے۔

کراچی کنگز اننگز

اس سے قبل کراچی کنگز کے کپتان بابر اعظم نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا اعلان کیا اور انہیں آغاز اچھا نہ مل سکا کیونکہ 5 کے مجموعی اسکور پر بابر اعظم دو رنز بنا کر رومان رئیس کی گیند پر ایل بی ڈبلیو آؤٹ ہوئے۔

اس کے بعد جوئے کلارک اور شرجیل خان نے ذمہ دارانہ بیٹنگ کرتے ہوئے اسکور کو 77 تک پہنچایا تو 70 کے مجموعی جبکہ 40 کے انفرادی اسکور پر کلارک آؤٹ ہوئے، پھر 84 کے مجموعی اسکور پر شرجیل خان بھی 36 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے۔

قاسم اکرم 109 اور روحیل نظیر 21 رنز بنا کر 118 کے مجموعی اسکور پر آؤٹ ہوئے، بعد ازاں محمد نبی 166 کے مجموعی اسکور پر پویلین روانہ ہوئے۔

