پشاور زلمی کی لاہور قلندرز کے خلاف بیٹنگ جاری

لاہور: پاکستان سپر لیگ(پی ایس ایل) سیزن 7 کے 30 ویں اور پہلے مرحلے کے آخری میچ میں پشاور زلمی ٹاس جیت کر لاہور قلندرز کے خلاف پہلے بیٹنگ کررہی ہے۔

ایچ بی ایل پی ایس ایل سیون کے کراچی کے بعد بقیہ میچز لاہور قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے جارہے ہیں، میگا ایونٹ کے پہلے مرحلے کا آج آخری میچ ہے جس کے بعد پلے آف راؤنڈ شروع ہوگا۔ میچ میں پشاور زلمی کے کپتان وہاب ریاض نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔

