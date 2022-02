کیچ چھوڑنے پر حارث رؤف نےکامران غلام کو تھپڑ دے مارا

لاہور: پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے 30ویں میچ کے لاہور قلندرز کے دوران حضرت اللہ زازئی کا کیچ چھوڑنے پر لاہور قلندرز کے فاسٹ بولر حارث رؤف نے ساتھی کھلاڑی کامران غلام کو تھپڑ رسید کردیا۔

سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ حارث رؤف اگلی گیند پر وکٹ لینے کے بعد جب سب کھلاڑی انہیں مبارکباد دینے آتے ہیں تو وہ پچھلی گیند پر کیچ ڈراپ کرنے پر کامران غلام کو تھپڑ جڑ دیتے ہیں۔

ویڈیو میں مزید دیکھا جا سکتا ہے کہ کامران کے مسکرانے کے باوجود حارث غصے سے انہیں گھورتے رہتے ہیں۔

خیال رہے کہ پاکستان سپر لیگ کے ساتویں ایڈیشن کا آج آخری لیگ میچ لاہور قلندرز اور پشاور زلمی کی ٹیموں کے مابین کھیلا جارہا ہے۔

یاد رہے کہ دونوں ٹیمیں پہلے ہی پلے آف راونڈ کے لیے کوالیفائی کرچکی ہیں۔

Disgraceful!

Kamran Ghulam was still smiling. Feeling sad for him. Haris Rauf needs to get his acts right. #PZvsLQ #PSL2022 pic.twitter.com/6KSCWSrGBg

