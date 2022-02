پی ایس ایل فائنل؛ لاہور قلندرز کا ملتان سلطانز کو جیت کیلئے 181 رنز کا ہدف

لاہور: پاکستان سپر لیگ(پی ایس ایل) سیزن 7 کے فائنل میچ میں محمد حفیظ کی شاندار نصف سنچری کی بدولت لاہور قلندرز نے ملتان سلطانز کو جیت کے لیے 181 رنز کا ہدف دے دیا۔

لاہور قلندرز کی اننگز

لاہور قلندرز کا فائنل میچ میں ٹاس جیت کر آغاز اچھا نہ رہا، اوپنر بلے باز فخر زمان صرف 3 رنز بنا کر آصف آفریدی کی بال پر آؤٹ ہوئے، لاہور کی پہلی وکٹ 12 رنز کے مجموعی اسکور پر گری، بعد ازاں ذیشان اشرف 7 رنز بنا کر چلتے بنے، عبداللہ شفیق 14 رنز بنا کر پویلین لوٹے، کامران غلام اور محمد حفیظ نے لڑکھڑاتی ٹیم کو سہارا دینے کی کوشش کی۔

بعد ازاں کامران غلام بھی 15 رنز بنا کر آصف آفریدی کا شکار بن گئے تاہم محمد حفیظ نے ذمے دارانہ اننگز کھیلی اور 46 بولوں پر 69 رنز بنا کر نمایاں رہے۔

لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں ملتان سلطانز اور لاہور قلندرز کے درمیان فائنل میچ کھیلا جارہا ہے۔ قلندرز کے کپتان شاہین شاہ آفریدی نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا جس پر سلطانز کے کپتان محمد رضوان کا کہنا تھا کہ انہوں نے بھی ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا پلان بنایا تھا تاہم ٹاس لاہور کے حق میں رہا۔

