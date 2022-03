بابر اعظم کے ون ڈے کرکٹ میں 4 ہزار رنز مکمل

لاہور: قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے ون ڈے کرکٹ میں اپنے 4 ہزار رنز مکمل کرلیے ہیں۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق بابر اعظم نے اپنے 83 ویں ون ڈے انٹرنیشنل میچ اور 82 ویں اننگ میں چار ہزار رنز مکمل کیے، کپتان قومی ٹیم اب تک 14 سنچریاں اور 17 نصف سنچریاں اسکور کرچکے ہیں۔

لاہوری ونڈر بوائے بابراعظم ون ڈے کرکٹ میں دوسرے تیز ترین چار ہزار رنز سکور کرنے والے بلے باز ہیں۔

جنوبی افریقہ کے ہاشم آملہ 81 اننگز میں چار رنز بناکر ٹاپ پر ہیں۔ مجموعی طور پر بابر اعظم تیرہ ویں پاکستانی ہیں، جنہوں نے چار ہزار یا اس سے زیادہ ایک روزہ کرکٹ میں رنز بنا رکھے ہیں۔

.@babarazam258 joins the club, becoming the second fastest to cross the milestone! #BoysReadyHain l #PAKvAUS pic.twitter.com/qsFKhdF3T2

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) March 29, 2022