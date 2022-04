سعودی عرب میں رمضان المبارک کا چاند نظر آگیا

ریاض: سعودی عرب میں رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے جس کے بعد خلیجی ممالک میں بروز ہفتہ 02 اپریل کو پہلا روزہ ہوگا۔

سعودی میڈیا کے مطابق سعودی عرب کےعلاقے حوطہ سدیر میں رمضان کا چاند نظر آیا جبکہ تمیر میں بھی چاند نظر آنے کی شہادت موصول ہوئی۔

سعودی عرب میں ہلال کمیٹی کے اجلاس کی سربراہی جامعہ المجمعۃ کے ماہرین فلکیات کر رہے تھے۔

اس سے قبل سعودی ماہر فلکیات نے پیشگوئی کی تھی کہ ہفتہ کے روز تمام عرب ممالک میں رمضان المبارک کے چاند کی رویت کا قوی امکان ہے۔

علاوہ ازیں ترکی، عراق، یمن، لبنان، تیونس، مصر، امریکا، آسٹریلیا، روس، نیوزی لینڈ میں بھی 02 اپریل کو ہی پہلا روزہ رکھا جائے گا۔

دوسری جانب ملائیشیا اور انڈونیشیا میں رمضان کا چاند نظر نہیں آیا اور ان ممالک میں پہلا روزہ 3 اپریل کو ہوگا۔

واضح رہے کہ پاکستان میں رمضان المبارک کا چاند کل دیکھا جائے گا۔

BREAKING NEWS

The Royal Court in an official statement:

The Crescent Department of the Supreme Court: “Tomorrow, Saturday, the first of the blessed month of Ramadan for the year 1443 AH” pic.twitter.com/DqFrgnBxa2

— Haramain Sharifain (@hsharifain) April 1, 2022