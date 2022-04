پاکستان کی آسٹریلیا کے خلاف واحد ٹی20 انٹرنیشنل میں بیٹنگ جاری

لاہور: پاکستان کی آسٹریلیا کے خلاف واحد ٹی20 انٹرنیشنل میں بیٹنگ جاری ہے، قومی ٹیم نے 4 وکٹوں کے نقصان پر 118 رنز بنالیے۔

قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے جارہے ٹی20 انٹرنیشنل میچ میں آسٹریلوی کپتان ایرون فنچ نے کہا کہ ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا، انہوں نے کہا کہ کوشش ہوگی، پاکستان کو جلد از جلد آؤٹ کرکے میچ میں کامیابی سمیٹیں۔

اس موقع پر قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابراعظم نے کہا کہ ٹیم ون ڈے سیریز میں جیت کے بعد بہترین فارم میں ہے، کوشش ہوگی آسٹریلیا کو شکست دیکر سیریز کا اختتام اچھے نوٹ پر کریں۔

قومی کرکٹ ٹیم کے لیگ اسپنر شاداب خان کو انجری کے باعث واحد ٹی20 میچ میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔

