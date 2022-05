عام آدمی کو سیاسی فیصلوں کا خمیازہ کیوں بھگتنا پڑتا ہے؟ محمد حفیظ کا سیاستدانوں سے سوال

لاہور: پاکستان کرکٹ ٹیم کے قومی کھلاڑی محمد حفیظ بھی ملکی صورتحال سے پریشان ہوگئے ہیں۔

رپورٹ کے مطابق کرکٹر محمد حفیظ نے ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال سے پریشان ہوکر سابق وزیراعظم، چئیرمین پی ٹی آئی عمران خان، مریم نواز اور بلاول بھٹو سے سوال کر دیا ہے۔

کرکٹر محمد حفیظ نے ٹوئٹر پر پیغام جاری کیا ہے جس میں انہوں نے عمران خان، مریم نواز اور بلاول بھٹو سمیت پاکستان کے سیاستدانوں کو مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا ہے کہ اے ٹی ایم مشینوں میں کیش دستیاب نہیں، ایک عام آدمی کو سیاسی فیصلوں کا خمیازہ کیوں بھگتنا پڑتا ہے؟

محمد حفیظ نے اپنے ٹوئٹ میں مزید کہا کہ لاہور کے کسی پیٹرول اسٹیشن پر پیٹرول بھی دستیاب نہیں ہے۔

No Petrol available in any petrol station in Lahore??? No cash available in ATM machines?? Why a common man have to suffer from political decisions. @ImranKhanPTI @CMShehbaz @MaryamNSharif @BBhuttoZardari

— Mohammad Hafeez (@MHafeez22) May 24, 2022