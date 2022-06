بابراعظم نے اپنا مین آف دی میچ کا ایوارڈ خوشدل شاہ کو کیوں دے دیا؟

ملتان: قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابراعظم نے ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے ون ڈے میچ میں اپنا مین آف دی میچ ایوارڈ خوشدل شاہ کو دیدیا۔

سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر پر بابراعظم کو میچ کے اختتام پر ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا تو انہوں نے انتظامیہ سے درخواست کی کہ وہ اپنا ایوارڈ خوشدل شاہ کو دینا چاہتے ہیں۔

پاکستان نے ویسٹ انڈیز کی جانب سے دیا گیا 306 رن کا ہدف آخری اوور میں 5 وکٹوں کے نقصان پر پورا کرلیا تھا، کپتان بابر اعظم 103 رنز کی اننگز کھیلی تھی۔

میچ کے اختتامی اوورز میں جارح مزاج بلےباز خوشدل شاہ نے جارحانہ بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے آخری اوور میں ٹیم کو جیت دلوائی، انہوں نے 23 گیندوں پر ناقابل شکست 41 رنز کی اننگز کھیلی۔

️ Player of the match @KhushdilShah_ reflects on his explosive knock and his power-hitting prowess #PAKvWI | #KhelAbhiBaqiHai pic.twitter.com/bNqPo2v848

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) June 8, 2022