وسیم اکرم کی بالنگ کا جادو آج بھی سر چڑھ کر بولنے لگا، ویڈیو وائرل

سوئنگ کے سلطان وسیم اکرم کی عمر کے باعث بالنگ رفتار ضرور کم ہوئی لیکن سوئنگ کا جادو آج بھی سر چڑھ کر بول رہا ہے۔

سابق آسٹریلوی لیگ اسپنر شین وارن کی یاد میں کھیلے گئے نمائشی میچ میں قومی ٹیم کے سابق کپتان وسیم نے 19 سال بعد 22 گز کی پچ پر گیند بازی کرتے ہوئے جادو بکھیر دیا۔

نمائشی میچ میں وسیم اکرم نے انگلینڈ کے سابق کپتان مائیک آرتھٹن کو سوئنگ یارکر کرواتے ہوئے انہیں کلین بولڈ کرکے حیران کردیا، کچھ دیر تک آرتھٹن سمجھ نہیں پائے کہ وہ آؤٹ ہوچکے ہیں۔

1990 کی دہائی میں دونوں کھلاڑیوں نے لمبے وقت تک لنکا شائر کی طرف سے ایک ساتھ کاونٹی میچز کھیل چکے ہیں۔

اس میچ میں کلائیو لائڈ امپائرنگ کر رہے تھے جبکہ آرتھٹن کے ساتھ دوسرے اینڈ پر برائن لارا کھڑے تھے۔ وسیم اکرم وکٹ کا جشن اپنے ٹریڈ مارک سیلبریشن کے ذریعہ کرتے ہوئے نظر آئے جبکہ کمینٹیٹر بھی وسیم اکرم کی اس خطرناک یارکر کو دیکھ کر حیران تھے۔

دوسری جانب سابق کپتان وسیم اکرم کی گیند بازی کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔

Wasim Akram with a great inswinging yorker to Michael Atherton in a celebrity charity match in remembrance of Shane Warne #Cricket pic.twitter.com/1SsNtE87wh

— Saj Sadiq (@SajSadiqCricket) June 19, 2022