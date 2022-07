بھارتی ٹیم ٹی20 ورلڈکپ جیت سکتی ہے، شاہد آفریدی

کراچی: قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے آسٹریلیا میں شیڈول آئی سی سی ٹی20 ورلڈکپ کے لیے بھارتی ٹیم کو فیورٹ قرار دیدیا۔

سماجی رابطے کیہ سائٹ ٹوئٹر پر بھارتی ٹیم کی انگلینڈ کے خلاف سیریز میں جیت کے بعد ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ بھارت نے شاندار کرکٹ کھیلی ہے اور وہ سیریز جیتنے کا حقدار تھا، بھارتی بولرز بہت متاثر کن بالنگ کی۔

انہوں نے ٹوئٹ میں لکھا کہ یقینی طور پر اکتوبر میں شیڈول آسٹریلیا میں ہونے والے ورلڈکپ کے فیورٹ میں سے ایک ہوں گے۔

واضح رہے کہ ٹیسٹ سیریز ڈرا کرنے کے بعد بھارت نے تین ٹی20 انٹرنیشنل میچوں کی سیریز میں انگلیش ٹیم کو ہوم گراؤنڈ پر 1-2 سے اپنے نام کی تھی۔

India have played outstanding cricket and deserve to win the series. Really impressive bowling performance, they’ll surely be one of the favourites for the T20 World Cup in Australia https://t.co/5vqgnBYfIX

— Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) July 9, 2022