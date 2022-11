شاداب خان ٹی 20 میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے پاکستانی بولر بن گئے

میلبرن: قومی ٹیم کے نائب کپتان اور آل راؤنڈ شاداب خان ٹی 20 فارمیٹ میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے بولر بن گئے۔

ٹی 20 ورلڈکپ کے فائنل میں انگلش بلے باز ہیری بروک کی وکٹ لینے کے بعد شاداب خان نے شاہد آفریدی سے اعزاز چھینا اور سب سے زیادہ وکٹیں لینا اعزاز اپنے نام کرلیا۔

Elite bowler @76Shadabkhan is now Pakistan’s leading wicket-taker in T20Is #WeHaveWeWill | #T20WorldCup | #PAKvENG pic.twitter.com/x1iuvJWdFO

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) November 13, 2022