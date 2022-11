شاہین انجری کا شکار نہ ہوتے تو فائنل مزید دلچسپ ہوتا، ٹنڈولکر

ممبئی: سابق بھارتی کرکٹر سچن ٹنڈولکر نے پاکستانی ٹیم کی تعریف کرتے ہوئے انگلینڈ کی جیت کو شاہین آفریدی کی انجری کا نتیجہ قرار دیدیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق بھارت کے سابق بلے باز سچن ٹنڈولکر بھی ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ 2022 کے فائنل میں پاکستانی ٹیم کی بہترین کارکردگی کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔

سابق بھارتی کرکٹر نے اپنے ٹوئٹ میں انگلینڈ کو ایک مرتبہ پھر ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کا ٹائٹل جیتنے پر مبارک باد پیش کی اور کہا کہ پاکستان نے بہت اچھا کھیل پیش کیا اگر فاسٹ بولر شاہین آفریدی انجرڈ نہ ہوتے تو میچ مزید دلچسپ ہوتا۔

Congratulations England on winning your 2nd @T20WorldCup. 🏆

Fantastic achievement. 👏🏻

It was a closely fought final and would’ve been even more interesting had Afridi not been injured.

What a roller coaster of a World Cup. #T20WorldCupFinal pic.twitter.com/1rNyFO7L7T

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) November 13, 2022