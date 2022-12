مولانا طارق جمیل کینیڈا میں ہارٹ اٹیک کے باعث اسپتال منتقل

ٹورنٹو: معروف مبلغ اور عالم دین مولانا طارق جمیل کو دل کے دورے کے باعث اسپتال میں کینیڈا کے اسپتال داخل کرایا گیا ہے۔

مولانا طارق جمیل کے صاحبزادے یوسف جمیل نے سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر مولانا طارق جمیل کے حوالے سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ ’والد اس وقت کینیڈا میں ہیں جہاں انہیں ہارٹ اٹیک کے باعث اسپتال منتقل کیا گیا ہے‘۔

یوسف جمیل نے آگاہ کیا کہ ’مولانا طارق جمیل کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے‘۔ انہوں نے قوم سے مولانا طارق جمیل کی صحت یابی کے لیے دعاؤں کی درخواست بھی کی ہے۔

مولانا یوسف جمیل نے اس حوالے سے ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستانی وقت کے مطابق منگل کو دوپہر ایک بجے والد کو سینے میں درد محسوس ہوا، جس کے بعد انہیں فوری اسپتال منتقل کیا گیا۔

انہوں نے کہا کہ اُن کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے اور وہ روبہ صحت ہیں تاہم اُن کا گھر سے دور ہونا ہمارے لیے تھوڑی پریشانی کا باعث ہے۔ مولانا یوسف جمیل نے کہا کہ سوشل میڈیا پر افواہیں روکنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور ملتمس ہوں کہ اُن کی صحت ، خیر و عافیت اور وطن واپس کی دعا کریں۔

دوسری جانب معروف صحافی اور میزبان وسیم بادامی نے سماجی رابطے کی سائٹ پر اپنے پیغام میں دعویٰ کیا کہ مولانا طارق جمیل کے دل کی شریان بند ہے تاہم ڈاکٹرز نے اُن کی حالت کو خطرے سے باہر قرار دیا ہے تاہم وہ ٹورنٹو اسپتال میں زیر علاج ہیں جہاں ڈاکٹرز نے انہیں انتہائی نگہداشت وارڈ میں رکھا ہے۔

Molana Tariq Jamil sahab had a heart attack this morning, his artery was blocked. Alhamdolillah procedure has been completed with success and molana is much better and in observation in CCU at the hospital in Toronto Request of prayers please🙏

— Waseem Badami (@WaseemBadami) December 27, 2022