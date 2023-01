وقار یونس کی بولنگ کوچ کی ذمہ داری سے معذرت

لاہور: پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان وقار یونس نے بولنگ کوچ بنائے جانے کی افواہوں کی وضاحت کردی۔

وقار یونس نے ایک ٹویٹ میں لکھا ’میرے پاکستان کے بولنگ کوچ بننے کے متعلق افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ میں ایک بات واضح کر دوں نہ مجھ سے کسی نے رابطہ کیا ہے اور نہ ہی میرا یہ عہدے لینے کا کوئی ارادہ ہے۔

Lots of speculation around me taking on the bowling coach roll of Pakistan🇵🇰 team. Let me be very clear I have not approached and I have no intentions of taking taking that job #ThankYou

— Waqar Younis (@waqyounis99) January 17, 2023