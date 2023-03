ہدف کے تعاقب میں لاہور قلندرز کی کراچی کنگز کیخلاف بیٹنگ جاری

لاہور: پاکستان سپر لیگ سیزن 8 کے 30 ویں میچ میں کراچی کنگز نے لاہور قلندرز کو جیت کیلئے 197 رنز کا ہدف دے دیا جس کے تعاقب میں لاہور قلندرز کی بیٹنگ جاری ہے۔

قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہونیوالے میچ میں کراچی کنگز کے کپتان عماد وسیم نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا تھا۔

کراچی کنگز نے مقرہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 196 رنز بنائے۔ محمد اخلاق 51 ، کپتان عماد وسیم 45، طیب طاہر 40 اور بین کٹنگ 33 رنز کیساتھ نمایاں رہے۔

لاہور قلندرز کی طرف سے زمان خان، حسین طلعت اور حارث رؤف نے 2، 2 جبکہ دلبر حسین نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔

