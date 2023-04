عماد وسیم نے بابراعظم کو ’ دنیا کا بہترین کھلاڑی‘ قرار دے دیا

لاہور: آل رائونڈر عماد وسیم نے قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابراعظم کو ’ دنیا کا بہترین کھلاڑی ‘ قرار دے دیا۔

عماد وسیم نے پاکستانی کپتان کے بارے میں یہ ریمارکس ہفتے کو نیوزی لینڈ کے خلاف دوسرے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچ میں ان کی شان دار سینچری اننگز کے بعد دیے۔

دوسرے ٹی ٹوینٹی میچ میں قومی کپتان نے 174.13 کے اسٹرائیک ریٹ سے 58 گیندوں پر 101 رنز کی دھواں دار اننگز کھیلی تھی۔ ان کی اننگز میں 11 چوکے اور تین چھکے شامل تھے۔

میچ کے بعد بابراعظم سے گفتگو کرتے ہوئے عماد وسیم نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ وہ اس وقت دنیا کے بہترین کھلاڑی ہیں۔

عماد وسیم نے کہا،’’ میں نے بہت سی اننگز دیکھی ہیں مگر میری رائے میں ان کی یہ اننگز سب سے بہتر تھی، خاص طور پر تین وکٹیں گرنے کے بعد انہوں نے جس انداز سے اننگز کو آگے بڑھایا وہ لاجواب تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ دنیا کے بہترین کھلاڑی ہیں۔‘‘

Imad Wasim interviews King Babar Azam

“I have witnessed a lot of innings, but his [Babar] innings tonight was top of the line”#BabarAzam #PAKvNZ pic.twitter.com/7UtzGEQ4z6

