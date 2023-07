ایلون مسک نے ٹوئٹر کا لوگو بدل دیا، نام بھی تبدیل

کیلی فورنیا: سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر نے نہ صرف اپنا لوگو تبدیل کردیا بلکہ اس کے مالک نے اس کا نام بھی بدل دیا ہے۔

کمپنی کے مالک ایلون مسک نے اپنی پروفائل امیج پر بھی نیا لوگو ظاہر کردیا اور اپنی ٹوئٹر بائیو میں ایکس ڈاٹ کام شامل کردیا ہے۔ انہوں نے اپنی پوسٹ میں بتایا کہ ٹوئٹر کا اب نیا نام ایکس ہوگا۔

واضح رہے کہ ایلون مسک نے گزشتہ روز ہی اعلان کیا تھا کہ وہ ٹوئٹر کا لوگو بدل رہے ہیں، کیوں کہ وہ کمپنی کو ایک نئے اور جدید برانڈ کی طرح چلانا چاہتے ہیں۔ ایلون مسک نے اپنے ٹوئٹ میں بتایا تھا کہ کل ایکس (X) لوگو پوری دنیا میں لائیو کردیا جائےگا۔ انہوں نے کہا تھا کہ درحقیقت ایسا بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔

انہوں نے کہا تھا کہ ہم بہت جلد ٹوئٹر برانڈ اور اس کے ساتھ تمام پرندوں کو الوداع کہہ دیں گے۔ ایلون مسک کے اس پیغام کا عملی نمونہ آج دنیا بھر میں لائیو ہو چکا ہے، جب ٹوئٹر کا لوگو اور نام دونوں ہی تبدیل کردیے گئے ہیں۔

دریں اثنا ٹوئٹر کی چیف ایگزیکٹو لینڈا یاکازینو نے بھی سماجی رابطوں کے پلیٹ فارم کے لیے نئے لوگو کی تصویر اپنے ایک ٹوئٹ میں ظاہر کردی ہے، جسے ٹوئٹر پر پرندے کے لوگو سے تبدیل کردیا گیا ہے۔

بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کے بعد اس غیر معمولی تبدیلی کے نتیجے میں ٹوئٹر اب خودمختار کمپنی کے بجائے نئی کمپنی ایکس کارپوریشن کا حصہ بن جائے گی۔ کمپنی کی چیف ایگزیکٹو کا اپنے ٹوئٹ میں کہنا تھا کہ ’’یہ بہت غیر معمولی بات ہے کہ زندگی یا کاروبار میں آپ کو مزید بڑا تاثر بنانے کے لیے دوسرا موقع ملے۔ ٹوئٹر معمولات پر بہت گہرا اثر انداز ہوا اور اس نے ہمارے روابط کا طریقہ بدل ڈالا۔ اب ایکس (X) مزید آگے بڑھنے کا سلسلہ جاری رکھے گا۔

It’s an exceptionally rare thing – in life or in business – that you get a second chance to make another big impression. Twitter made one massive impression and changed the way we communicate. Now, X will go further, transforming the global town square.

— Linda Yaccarino (@lindayacc) July 23, 2023