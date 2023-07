لنکا پریمیئر لیگ کے میچ میں سانپ گھس آیا، کھیل روک دیا گیا

کولمبو: لنکا پریمیئر لیگ (ایل پی ایل) کے میچ کے دوران گراؤنڈ میں سانپ گھس آیا جس کے باعث کھیل کو روک دیا گیا۔

کولمبو میں پیر کو گال ٹائٹنز اور ڈمبولا اورا کے مابین میچ کے دوران اس وقت دلچسپ صورتحال پیدا ہوگئی جب ایک لمبے بلیک ممباسا سانپ کو گراونڈ میں رینگتے ہوئے دیکھا گیا جس کے بعد امپائرز نے کھیل کو روک دیا۔

امپائر نے اس بات کو یقینی بنایا کہ سانپ میدان سے نکل جائے لیکن وہ گال ٹائٹنز کے ڈگ آؤٹ میں داخل ہوگیا جس پر لیگ انتظامیہ کو ریسکیو اور وائلڈ لائف ٹیم کو بلا کر سانپ کو اسٹیڈیم سے باہر نکالنا پڑا۔

Hello, stranger. Where is your accreditation card?

Even the Sri Lankan wildlife can't resist the action at the LPL! #LPL2023 #LiveTheAction pic.twitter.com/R9Fa5k1D3p

— LPL – Lanka Premier League (@LPLT20) July 31, 2023