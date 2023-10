زینب عباس ورلڈ کپ میں بطور پریزینٹر شریک ہوں گی

کراچی: پاکستان کی معروف اسپورٹس اینکر اور کرکٹ پریزنٹر زینب عباس آئی سی سی ورلڈ کپ 2023 میں پریزینٹر کی حیثیت سے شریک ہوں گی۔

زینب عباس نے ایکس پر شیئر پیغام میں اپنے مداحوں کو اس خبر سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ انڈیا میں کرکٹ ورلڈ کپ 2023 میں بطور پریزینٹر شرکت ان کیلئے باعث مسرت ہے۔

There was always intrigue on what lies on the other side, more cultural similarities than differences, rivals on the field but camaraderie off the field, the same language & love for art & a country with a billion people, here to represent, to create content & bring in expertise… pic.twitter.com/dvoRUASpmm

