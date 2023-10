زینب عباس کے بعد بھارتی وکیل نے محمد رضوان کو نشانے پر رکھ لیا

حیدرآباد دکن: پاکستانی پریزینٹر زینب عباس کیخلاف پروپیگنڈہ کرنیوالا ہندو انتہاپسند وکیل اب محمد رضوان کیخلاف سرگرم ہوگیا۔

بھارتی سپریم کورٹ کے وکیل ونیت جندال نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے وکٹ کیپر اور اوپنر محمد رضوان کے خلاف 6 اکتوبر 2023 کو نیدرلینڈز کیخلاف ورلڈ کپ میچ کے دوران اسٹیڈیم میں نماز ادا کرنے پر آئی سی سی کو شکایت درج کرادی۔

شکایت کی کاپی آئی سی سی ایتھکس کمیٹی، بی سی سی آئی اور پی سی بی کو بھی بھیجی گئی ہے۔

مزید پڑھیں: فلسطینوں کے نام ایوارڈ؛ بھارتی شائقین کیجانب سے رضوان کو ناروا سلوک کا سامنا

بھارت میں ورلڈ کپ کے آغاز کے بعد یہ دوسرا موقع ہے جب محمد رضوان کیخلاف شکایت کی گئی ہے۔ اس سے قبل سری لنکا سے شاندار کامیابی کو غزہ کے نام کرنے پر بھارتیوں نے محمد رضوان کیخلاف آئی سی سی سے رجوع کیا تھا۔

آئی سی سی نے بھارتی شکایات کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا سری لنکا کے خلاف پاکستان کی جیت کے بعد غزہ سے متعلق رضوان کی ٹوئٹ ہمارے دائرہ اختیار سے باہر ہے اور یہ انکا انفرادی معاملہ ہے۔

مزید پڑھیں: ’’رضوان نے کچھ غلط نہیں کیا‘‘ پاکستان نے آئی سی سی پر واضح کردیا

انتہاپسند ہندو وکیل ونیت جندال نے آئی سی سی کے چیئرمین گریگ بارکلے کو اپنی شکایت میں کہا کہ محمد رضوان نے 6 اکتوبر کو نیدرلینڈز کیخلاف میچ میں پانی کے وقفہ کے دوران اسٹیڈیم میں نماز ادا کی تھی، انکا یہ عمل کھیل کی روح کے خلاف ہے جبکہ غزہ کے حق میں دیا گیا بیان اُن کے مذہبی اور سیاسی نظریہ کی مزید تصدیق کرتا ہے۔

keeping the spirit of sports alive, Advocate Vineet Jindal filed complaint against Mohammed Rizwan, Wicket keeper and batsman of the Pakistan Cricket team for offering “namaz” during Cricket match on 6th Oct’2023 with International Cricket Council.

Copy of the complaint also… pic.twitter.com/pugqIjHgev

— Adv.Vineet Jindal (@vineetJindal19) October 14, 2023