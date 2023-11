اینجلو میتھیوز ’’ٹائم آؤٹ‘‘ پر وکٹ گنوانے والے پہلے کھلاڑی بن گئے

دہلی: سری لنکا کے تجربہ کار بلے باز اینجلو میتھیوز ’’ٹائم آؤٹ‘‘ پر وکٹ گنوانے والے کرکٹ کی تاریخ میں پہلے کھلاڑی بن گئے۔

ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش کے خلاف میچ کے دوران امپائر کی جانب سے اینجلو میتھیوز کو ’’ٹائم آؤٹ‘‘ پر واپس پویلین لوٹ گئے۔ بلے باز کو دو منٹ کے اندر پہلے گیند کا سامنا کرنا تھا لیکن وہ نہیں کر سکے۔

سدیرا سمارا وکرامام کے آؤٹ ہونے کے بعد اینجلو میتھیوز بیٹنگ کے لیے میدان میں آئے لیکن ہیلمٹ میں خرابی کی وجہ سے دو منٹ کے اندر پہلی گیند کا سامنا نہ کر سکے جس پر بنگلہ دیش نے آؤٹ کی اپیل کر دی۔

A FIRST IN INTERNATIONAL CRICKET!

ANGELO MATHEWS HAS BEEN TIMED OUT IN DELHI https://t.co/HHkxM9FhLk #BANvSL #CWC23 pic.twitter.com/GHuiYV6hrl

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) November 6, 2023