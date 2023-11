ورلڈ کپ: کرکٹ آسٹریلیا نے ٹیم آف دی ٹورنامنٹ کا انتخاب کرلیا

آئی سی سی ورلڈ کپ 2023 کا لیگ مرحلہ ختم ہونے پر کرکٹ آسٹریلیا نے ’ٹورنامنٹ کی ٹیم‘ کا انتخاب کیا ہے جس میں کوئی پاکستانی کھلاڑی جگہ نہیں بناسکا۔

بھارت، جنوبی افریقا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ نے ورلڈ کپ 2023 کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرلیا ہے۔ ٹورنامنٹ میں حصہ لینے والی 10 ٹیموں میں سے بھارت واحد ٹیم ہے جس نے اب تک کوئی میچ نہیں ہارا۔

کرکٹ آسٹریلیا کی ٹیم آف دی ٹورنامنٹ میں بھارتی کرکٹرز کا غلبہ ہے۔ ویرات کوہلی کو ٹیم کا ‘کپتان’ نامزد کیا گیا ہے جبکہ انکے ساتھ 12 رکنی ٹیم میں محمد شامی، جسپریت بمراہ اور رویندرا جدیجا بھی شامل ہیں۔

